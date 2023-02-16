«Ваши знания нужны региону»

Применение минеральных удобрений позволяет планировать и получать высокий урожай зерновых культур, овощей открытого грунта, кормов для животных. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Уральском государственном аграрном университете открыли образовательный центр «ФосАгро». В мероприятии принял участие первый заместитель губернатора Алексей ШМЫКОВ. Новый центр будет готовить высококвалифицированных специалистов в области применения минеральных удобрений для свердловского АПК.

Расширение студенческих компетенций – одна из задач нацпроекта «Образование». Решению этой задачи на Среднем Урале поможет открывшийся вчера образовательный центр «ФосАгро» в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ). На церемонии открытия первый заместитель губернатора Алексей Шмыков подчеркнул, что реализация таких проектов способствует выполнению задачи, поставленной главой региона Евгением Куйвашевым, по подготовке высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства и формированию стратегического кадрового резерва АПК региона.

«Несмотря на то что наша область промышленная и приближена по климатическим условиям к северным регионам, сельское хозяйство успешно развивается. В образовательном центре «ФосАгро» можно получать не только новые знания, но и проходить переподготовку, повышать квалификацию – это важно как для начинающих, так и для опытных специалистов-аграриев», – отметил Алексей Шмыков.

Новый образовательный центр оснащен современными компьютерами и средствами мультимедиа для проведения занятий. Фото: Алексей Кунилов

Справка Группа «ФосАгро» – крупнейший поставщик всех видов удобрений в России, располагает горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями. «ФосАгро» – № 1 в мире по объему производства высокосортного фосфатного сырья. Продукция компании поставляется в более 100 стран мира на все обитаемые континенты. Крупнейший производитель фосфорсодержащих удобрений в Европе.

Это уже третий специализированный центр в УрГАУ: здесь есть классы в непосредственной связке с производителями сельхозтехники, а также с банком, по подготовке экономистов и управленцев с учетом специфики предприятий, теперь и по применению удобрений. Их использование в сельском хозяйстве позволяет управлять плодородием почв, повышать урожайность и пищевую ценность сельскохозяйственных культур.

«Успехи в сельском хозяйстве нашего региона очень сильно зависят от климатических условий. Применение минеральных удобрений позволяет планировать и получать высокий урожай зерновых культур, овощей открытого грунта. База нашего сельского хозяйства – это молочное скотоводство. А для этого необходимо производство кормов. Поэтому роль специалистов, которые знают, как планировать питание и подкормку растений, сегодня существенно возрастает», – отметила и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Анна Кузнецова.

Новый образовательный центр оснащен современными компьютерами и средствами мультимедиа для проведения занятий. Здесь будут проводиться лекции и практические занятия для студентов и аспирантов по передовым агротехнологиям, эффективному растениеводству, цифровизации сельского хозяйства. А для того чтобы процесс был живым и интересным, студенты могут пользоваться учебными материалами, наглядными пособиями и образцами удобрений. Также здесь планируются и программы повышения квалификации для специалистов уральских предприятий.

Символический ключ от нового образовательного центра в руках ректора УрГАУ Ольги Лоретц. Фото: Алексей Кунилов

«Класс «ФосАгро» – это сетевое взаимодействие с производителями, это практико-ориентированное обучение студентов. Ребята смогут из первых уст узнавать о новых разработках, которые сегодня применяются на производстве. Помимо образовательной деятельности мы запустили совместный научный проект по исследованию агрономической эффективности азотно-фосфорно-калийных удобрений в нашем учебно-опытном хозяйстве», – отметила ректор УрГАУ Ольга Лоретц.

В Свердловской области сегодня производятся практически все основные продукты питания в широком ассортименте и высокого качества. Компетенции студентов УрГАУ будут востребованы в Свердловской области.

«Свердловская область – третья в России по производству яйца, восьмая по картофелю, восьмая по молоку, восемнадцатая по мясу и двадцать шестая по овощам. И это северная территория! Уважаемые студенты, ваши знания важны и нужны нашему региону. Мы найдем вам работу», – сказал, обращаясь к студентам УрГАУ, председатель комитета по аграрной политике и земельным отношениям Законодательного Собрания Михаил Копытов.

Свердловская область – восьмая в России по производству молока и восемнадцатая по мясу. Фото: Алексей Кунилов

Кстати В 2022 году на Среднем Урале собран рекордный за последние 10 лет урожай зерна – более 930 тысяч тонн в бункерном весе. Урожайность зерновых культур выше уровня 2021 года в полтора раза и составляет 28,5 центнера с гектара. Хозяйствами и населением собрано более 620 тысяч тонн картофеля и 102 тысячи тонн овощей «борщевого набора».

База сельского хозяйства Свердловской области – молочное скотоводство. Фото: Алексей Кунилов