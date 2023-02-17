Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим Центральным военным округом

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим ЦВО. Фото: сайт Минобороны России

Андрей Мордвичев официально сменил на посту командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Информация об этом появилась на сайте Минобороны России.

"Командующий войсками Центрального военного округа: генерал-лейтенант Мордвичев Андрей Николаевич", — отмечено на сайте министерства.

Сообщается, что Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года в городе Павлодар Республики Казахстан. В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище Сибирского военного округа, в 2006 году — Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. После окончания в 2016 году Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации назначен на должность заместителя командира корпуса.

С 2017 по 2019 годы — начальник штаба — первый заместитель командующего армией Центрального военного округа.

С 2019 по 2021 годы — начальник штаба — первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.

С 2021 по 2022 годы — командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.

С 2022 по 2023 годы — заместитель командующего войсками Южного военного округа.

Награжден орденами Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова и рядом других.