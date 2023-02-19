В послании Федеральному собранию Владимир Путин уделит особое внимание специальной военной операции

Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" заявил, что Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию даст оценку специальной военной операции и международной ситуации.

"Вся наша жизнь — она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", — отметил Дмитрий Песков.

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 по московскому времени. Мероприятие состоится в Москве в Гостином Дворе.