Олег Чемезов: «Сегодня этот праздник как никогда актуален»

Олег Чемезов: «Мы обязательно победим!» Фото: Полина Зиновьева

Сегодня на «Екатеринбург-Арене» состоялся митинг-концерт «Славим защитников Отечества». В нем приняли участие больше 5 000 человек. Перед собравшимися выступили вице-губернатор Свердловской области Олег ЧЕМЕЗОВ, Уполномоченный по правам человека Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, член Общественной палаты региона, руководитель Свердловского областного Дома добровольца Евгений ДАЙНЕС.

Президент России Владимир Путин, выступая накануне с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, выразил слова благодарности людям, оберегающим и отстаивающим интересы Родины: «Вся наша огромная страна гордится вашими силой духа, стойкостью и отвагой. Миллионы душой и сердцем с вами». И как подтверждение слов главы государства все пространство «Екатеринбург-Арены» заполнено участниками митинга в честь Защитников Отечества.

В митинге приняли участие 5000 человек Фото: Полина Зиновьева

«Сегодня этот праздник как никогда актуален. У России нет других друзей, кроме армии и флота. Мы видим, именно наши военнослужащие снова защищают западные рубежи от фашизма, от нападок на Россию, попыток разрушить наше государство. Я хочу поздравить всех, кто сегодня в Свердловской области работает на нашу победу. Хочу поблагодарить, выразить уважение и низкий поклон тем, кто участвует в специальной военной операции, их семьи, жен, которые поддерживают их. Мы обязательно победим! Я всех поздравляю с праздником!», – сказал, открывая митинг-концерт, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Как свидетельствует история, в России во все времена были мужественные люди, готовые в трудную минуту встать как один, плечом к плечу и защитить страну от любых проявлений враждебности: будь то нашествие крестоносцев, польско-литовская интервенция времен Великой смуты, шведская агрессия, полчища наполеоновских или немецко-австрийских войск, фашистских захватчиков и националистов.

Татьяна Мерзлякова: «Мы сплотились» Фото: Полина Зиновьева

«В послании Президента Федеральному собранию прозвучала очень яркая фраза: «На поле боя победить Россию невозможно»! Я думаю, эта фраза – ключевая. Я бы хотела всем нам пожелать и дальше работать на эту победу, мы сплотились. Каждый день в зону, где воюют наши ребята, уходят грузы гуманитарной помощи почти из каждого города и Дома добровольцев. Это наш вклад в победу», – заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Памятен и народный подвиг по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, юбилей которого отмечается в этом году. Три свердловских муниципалитета – Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский – заслуженно получили статус городов Трудовой доблести.

В митинге приняли участие представители организаций и предприятий Екатеринбурга и области Фото: Полина Зиновьева

В митинге приняли участие представители организаций и предприятий Екатеринбурга и области, студенческого корпуса спасателей, профсоюзов во главе с председателем Федерации Леонидом Ветлужских, члены политических партий и волонтеры, которые продолжают традиции добровольчества времен Великой Отечественной.

Вновь, не жалея сил и средств, уральцы работают на благо победы, собирают благотворительную помощь. И не только для фронта, для бойцов на передовой и раненых в госпиталях.

«Прошел ровно год с того момента, как мы открыли пункт сбора гуманитарной помощи. Я хочу поблагодарить всех жителей Свердловской области за ту помощь, которую вы передаете нашим защитникам-военнослужащим», – сказал руководитель Свердловского областного Дома добровольца Евгений Дайнес.