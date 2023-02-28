МЧС опровергло информацию об объявлении воздушной тревоги в эфире радиостанций и телеканалов

Жителей Свердловской области испугали сообщения о воздушной тревоге, которые появились в эфире нескольких федеральных телеканалов. Как сообщает МЧС, это произошло в результате хакерской атаки.
"В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Ранее в нескольких городах России в эфире коммерческих радиостанций прозвучало предупреждение об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Это также произошло в результате хакерской атаки на серверы.