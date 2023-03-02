Первый шаг к звезде «Мишлен»

Приготовить – это только полдела. Важно еще и красиво подать. Виктория Попкова (справа) и Дарья Васева работают в команде. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в техникуме индустрии питания и услуг «Кулинар» в Екатеринбурге состоялось беспрецедентное для региона событие. Свидетельства поваров были вручены первому выпуску учащихся из числа ребят с нарушением слуха, в который вошли воспитанники школы-интерната № 11. Комиссия высоко оценила результаты сданного юными кулинарами квалификационного экзамена, с чем безусловно согласился наблюдавший за процессом приготовления блюд корреспондент «ОГ» Сергей РЫБАКОВ.

Учреждение, где учат на поваров, удивить экзаменом по мастерству приготовления различных блюд сложно. Однако вчера в техникуме «Кулинар» прошли не совсем обычные испытания для тех, кто скоро наденет поварской колпак. Хотя нет, не так. Испытания были обычные. А вот экзаменуемые действительно уникальные. В торжественной обстановке в техникуме состоялся первый выпуск учащихся из школы-интерната № 11 для детей с нарушением слуха.

Атмосфера в зале, где вот-вот начнется экзамен, торжественная. Стоят преподаватели в накрахмаленных кителях. Кухонный инвентарь и посуда для участников готовы и расставлены по местам. Сами они тоже здесь. Фартуки, колпаки – словом, настоящие повара.

– Волнуетесь? — спрашиваю через сурдопереводчика.

– Волноваться надо, когда чего-то не знаешь, а мы знаем и умеем, так что чего волноваться, – отвечает бойкая девушка Вика. Она любит готовить и часто это делает дома, правда, сетует, что пока не очень получаются супы. Своим фирменным блюдом считает сырники.

Возможность выучиться на поваров воспитанники школы-интерната получили благодаря договору о сетевой форме реализации образовательных программ, которое их учебное заведение и техникум заключили в сентябре 2022 года.

Ольга Зайцева, директор школы-интерната № 11: – Идея реализовать проект по профессиональной или предпрофессиональной сетевой программе была давно, и я рада, что сегодня мы уже видим первые результаты этой работы. Для наших ребят это хорошая возможность получить профессию, обрести финансовую независимость и самостоятельность. Кстати, один из них уже решил продолжить обучение и будет поступать в техникум в этом году.

Кулинарную «теорию» ребята изучали в школе в рамках предмета «Технология», а практический опыт получали в инновационных мастерских техникума под руководством опытных наставников и в сопровождении сурдопереводчика. Как говорят преподаватели, работать с такими ребятами комфортно. Они очень целеустремленные, коммуникабельные, умеют добиваться поставленных целей и работают сосредоточенно и прилежно.

– Они очень открытые, контактные, творческие, – делится со мной Евгения Жилина, преподаватель профессиональных дисциплин.

За шесть месяцев учебы воспитанники школы-интерната научились готовить пасту, наггетсы, фаршированных кальмаров в сливочном соусе, панакоту с клубникой, креп-сюзетт и многое другое. Освоили технологические карты, поварское оборудование и узнали основы кулинарии. Сегодня им предстоит приготовить тыквенный суп, греческий салат и банановый коктейль.

И вот экзамен начинается. Наставники объясняют задачу. Ножи наизготовку, и кухня оживает. Несмотря на то, что блюда кажутся несложными в приготовлении, есть масса нюансов. Так, например, в салат все овощи должны быть порезаны одинаковым кубиком – и, если вам кажется, что это так просто, попробуйте сами это сделать. Оценивалась, кстати, и подача блюд, поэтому украшением бокалов под коктейль занялись в первую очередь. Кромку бокала – в ликер, потом – в сахар, и вот уже появилась красивая голубая каемка.

Работа на кухне кипит вовсю. Банановый аромат мешается с запахом свежих овощей и томящейся тыквы. Уже остывают в холодильнике коктейли, а греческий салат приобретает узнаваемые очертания. Ребята спокойны и сосредоточены. Их не смущают ни гости, ни фотографы с видеооператорами, готовые ради красивого кадра буквально под нож залезть.

Среди зрителей выделяется мужчина, который явно волнуется больше остальных. Знакомимся. Андрей Чудинов, повар. Сегодня среди экзаменуемых – его сын Никита.

– Конечно, доволен, что сын заинтересовался профессией. Ему нравится готовить, смотреть передачи по кулинарии, так что направление он выбрал правильное. Самое главное, что у него есть интерес к этому делу.

– Но у него, получается, преимущество, так как дома вы ему что-то показываете-рассказываете?

– Ну не без этого, – улыбается Андрей, – мы дома вместе готовим, я ему что-то объясняю. Надеюсь, что пойдет по моим стопам, но решать в итоге ему.

Главная часть экзамена позади. Блюда приготовлены, оформлены и представлены на суд комиссии. Виктория Попкова, та самая, которая считала, что волноваться нет причин, после испытаний излучает оптимизм. По ее мнению, со всеми заданиями она справилась вполне успешно.

– Наша ассоциация с огромным вниманием и благодарностью относится к этому пилотному проекту. Ребята, имеющие проблемы со слухом, получают свою первую профессию – добрую, мирную. Для нас, профессионалов, это очень важно, потому что выпускники техникума – это специалисты дефицитных специальностей, они буквально нарасхват. Кстати, хочу сказать, когда я работал в Европе, то видел там вполне успешных поваров с нарушением слуха. Так что все пути ребятам открыты. При желании каждый может получить даже звезду «Мишлен», – говорит президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарев.

Комиссия высоко оценила мастерство юных поваров, хотя без замечаний не обошлось. Всем семерым были торжественно вручены свидетельства о получение рабочей профессии «Повар 3 разряда».

Оценивали юных поваров строго. В жюри – президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарёв. Фото: Павел Ворожцов

Ирина Шаманаева, заместитель директора техникума: – Свидетельство дает ребятам право устроиться на работу в систему общественного питания. А те, кто решит окончательно связать свою жизнь с этой профессией, могут продолжить обучение у нас и получить диплом и специальность.