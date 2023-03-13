Разлив – дело серьезное

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В Свердловской области началась подготовка к паводку, который в этом году продлится с первой декады апреля до конца мая. Мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод координирует министерство природных ресурсов и экологии. Ежегодно в регионе весеннее половодье затрагивает больше десятка муниципалитетов. Все профильные службы находятся в режиме предельной готовности.

Как сообщили «Областной газете» в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большей части территорий Свердловской области запасы снега сейчас меньше средних многолетних значений.

– Только из-за таяния снега мы не ждем высокого паводка. Но усугубить ситуацию могут весенние дожди. Если при большом количестве осадков резко потеплеет, будет много воды, тогда возможен резкий подъем уровня рек. Однако точных метеопрогнозов у нас пока нет, – рассказала начальник отдела гидрологических прогнозов Неля Мирошникова.

По ее словам, лед на большинстве водоемов региона вскроется в середине апреля. Пики половодья ожидаются с апреля по июнь. Причем в Ирбите, например, высокого уровня воды не будет. При этом в зону подтопления попадут низководные мосты через Ницу и Туру в Слободо-Туринском, Туринском и Байкаловском районах. Кроме того, при резком потеплении вода может пойти поверх льда и подтопить поймы рек.

Мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод координирует областное министерство природных ресурсов и экологии. Уже сейчас, до начала половодья, в населенные пункты, сообщение с которыми может быть затруднено, завозят запасы продовольствия и товаров первой необходимости, а также медикаментов. Оборудуются места временного размещения людей на случай подтопления домов.

На первом заседании областной противопаводковой подкомиссии региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности речь шла о подготовке к половодью в Южном управленческом округе:

«На территории Белоярского городского округа расположены 15 гидротехнических сооружений. Имеются четыре пункта временного размещения граждан на 350 мест. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в период весеннего половодья может быть задействовано 9 служб, 890 человек, 175 единиц техники», — доложил замглавы Белоярского городского округа Антон Полуяктов.

Специалисты МЧС также готовятся к половодью: выявляют опасные зоны, делают необходимые запасы всех ресурсов, от скального грунта для отсыпки дамб до медикаментов и продуктов питания.

С целью подготовки к возможным происшествиям, вызванным прохождением паводка, Свердловская область 15 марта примет участие во Всероссийских командно-штабных учениях.

Напомним, что гидрографическая сеть Свердловской области насчитывает 10 075 рек общей протяженностью более 63 тысяч километров. В области определены 14 районов, которые наиболее подверженные паводкам, при подготовке им уделяется особое внимание.