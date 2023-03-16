Темы дня

Общество
16 марта 2023, 13:26

В Екатеринбурге отремонтируют дороги к медучреждениям

Ремонт

Дороги, которые ведут к медучреждениям Екатеринбурга, отремонтируют в рамках нацпроекта. Фото: Павел Ворожцов

В рамках мероприятий по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Екатеринбурге приведут в порядок подъездные пути к медицинским учреждениям.

В перечне – следующие объекты: окружной клинический военный госпиталь № 354, подстанция № 1 Станции скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса (ССМП), отделение ЦГКБ № 6 в переулке Саперов. Кроме того, подрядчики отремонтируют участок улицы 8 Марта между домами № 55 и 127, где находится детское отделение Свердловской областной стоматологической поликлиники и ДГКБ № 11. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Екатеринбурга.

Также ремонт пройдет на участке улицы Шаумяна от Белореченской до Серафимы Дерябиной, где расположена подстанция № 6 ССМП; и в районе улицы Шейнкмана от Радищева до Куйбышева, где работает консультативно-диагностическое отделение Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза".

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году запланирован ремонт 17 участков автомобильных дорог Екатеринбурга общей протяженностью 17,3 километра и площадью 273 934 квадратных метра.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства, в котором содержится перечень дорог для ремонта и капитального ремонта в регионе. 

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.03.2023, 13:43 / Общество
В Серове с крыши дома на подростка рухнула наледь
16.03.2023, 13:38 / Общество
За сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 222 человека
16.03.2023, 13:26 / Общество
В Екатеринбурге отремонтируют дороги к медучреждениям
16.03.2023, 12:35 / Общество
Для обучения по программе "Профессионалитет" свердловские колледжи примут более двух тысяч студентов
16.03.2023, 12:14 / Общество
Транспортные полицейские Екатеринбурга обнаружили плантацию марихуаны