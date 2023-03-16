В Екатеринбурге отремонтируют дороги к медучреждениям

Дороги, которые ведут к медучреждениям Екатеринбурга, отремонтируют в рамках нацпроекта. Фото: Павел Ворожцов

В рамках мероприятий по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Екатеринбурге приведут в порядок подъездные пути к медицинским учреждениям.

В перечне – следующие объекты: окружной клинический военный госпиталь № 354, подстанция № 1 Станции скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса (ССМП), отделение ЦГКБ № 6 в переулке Саперов. Кроме того, подрядчики отремонтируют участок улицы 8 Марта между домами № 55 и 127, где находится детское отделение Свердловской областной стоматологической поликлиники и ДГКБ № 11. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Екатеринбурга.

Также ремонт пройдет на участке улицы Шаумяна от Белореченской до Серафимы Дерябиной, где расположена подстанция № 6 ССМП; и в районе улицы Шейнкмана от Радищева до Куйбышева, где работает консультативно-диагностическое отделение Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза".

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году запланирован ремонт 17 участков автомобильных дорог Екатеринбурга общей протяженностью 17,3 километра и площадью 273 934 квадратных метра.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства, в котором содержится перечень дорог для ремонта и капитального ремонта в регионе.