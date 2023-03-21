Учиться настоящим образом

Эксперты считают, что опыт Уральской инженерной школы необходимо распространять на другие регионы России. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области, в рамках деловой программы фестиваля «Билет в будущее» состоялось заседание экспертного совета по профориентации. Стратегическая сессия прошла под председательством директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Сергея НЕУМЫВАКИНА и руководителя проекта «Билет в будущее» Ивана ЕСИНА.

Как отметил, открывая заседание Сергей Неумывакин, сегодня огромное значение в стране уделяется подготовке квалифицированных рабочих, инженеров. Но важно, чтобы профориентация в школах сочеталась с общим образованием.

Комплексный подход, по мнению экспертов, заключается в следующем: с 6-го по 11-й класс в школах проходят профориентационные уроки, позволяющие ребятам лучше понять свои склонности к определенному типу деятельности. Дальше в режиме профессиональных проб они могут сходить на предприятие, в колледж и ознакомиться с профессией, которая им интересна.

— Уверен, что «Билет в будущее» станет одним из ключевых профориентационных проектов в рамках этого года, – считает Иван Есин. — Экспертный совет будет нашим основным форматом для консультаций с научным и педагогическим сообществами для совершенствования проекта, который в 2023 году охватит нарастающим итогом более двух миллионов школьников.

Руководитель АНО «Центр непрерывного развития личности» Светлана Патрикеева считает, что важно обеспечить равный доступ для образовательных организаций и школьников всей страны к профориентационному контенту и возможности выбора.

— Одна из главных задач — это информирование, вовлечение ребят, чтобы они осознанно и с интересом шли в ту профессию, которая их привлекает, — отметила Патрикеева.

Одним из вызовов современной России эксперты называют построение суверенной образовательной системы, нацеленной на рынок труда.

— В рамках проекта «Билет в будущее» огромное внимание уделяется рабочим специальностям. То есть тем ребятам, которые должны выйти на заводы, которые должны освоить абсолютно практические специальности, которые будут помогать развивать отечественное производство, – говорит Иван Есин.

Успешным примером региональной практики профориентации представители экспертного сообщества назвали инициированную губернатором Евгением Куйвашевым программу «Уральская инженерная школа», в рамках которой созданы образовательные площадки на базе таких предприятий, как ПНТЗ, УГМК, ЕВРАЗ.

Особенно важно, по их мнению, что проект «Уральская инженерная школа» реализуется, начиная с детского сада, где подрастающему поколению навыки познания мира прививаются в понятных ему форматах. Также в регионе открываются центры цифрового образования детей «IT-куб», центры образования естественно-научной и технической направленности «Точка роста», детские технопарки «Кванториум» и другие учреждения.

О других мероприятиях фестиваля читайте в ближайших номерах «Областной газеты».