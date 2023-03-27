Главное – ты не один

Среди мероприятий каждый найдет себе что-то по душе. На мастер-классе «Вечерки на посиделках у Пряхи» посетители центра изготавливают сувенир куклу-оберег – «Столбушку Берестушку». Фото из архива ЦОСП Каменска-Уральского

В Свердловской области в рамках проекта Социального фонда России (СФР) началась работа по созданию Центров общения старшего поколения. Цель – организовать для людей пожилого возраста интересный и качественный досуг, дать им дополнительные возможности для общения и самореализации. Корреспонденты «Областной газеты», побывав в первом открывшемся в нашем регионе Центре в Каменске-Уральском, увидели, что современным пенсионерам интересны не только вязание и выпечка, но и, например, IT с гаджетами. Но все-таки главное для них – не чувствовать себя одинокими.

Центры общения старшего поколения (ЦОСП) – проект Социального фонда России. Это место для тех, кто намерен и в зрелом возрасте продолжать вести активный образ жизни, получать новые знания и яркие впечатления. Для пенсионеров здесь проводят занятия, лекции и тренинги по интересующим их темам, информируют о новостях общественной и социальной жизни. На данный момент СФР открыл уже 98 центров в муниципалитетах 73 регионов страны.

В Свердловской области первый ЦОСП начал свою работу в Каменске-Уральском, следующий – в Алапаевске, на очереди – открытие Центра в Карпинске.

Каменск-Уральский Центр расположился в здании территориального отделения Социального фонда России (СФР) на Попова, 13. Просторный зал на третьем этаже: высоковато, но зато вмещает всех желающих. Иногда на мастер-классы приходит более ста человек.

Нас встречает руководитель клиентской службы в Каменске-Уральском и Каменском районе отделения СФР Людмила Медведева.

«Каждый день у нас что-то происходит. Сегодня интересная тема – социальные карты, людей будет много. Наши пожилые всегда хотят во всех подробностях знать обо всем, что может им пригодиться в жизни», – говорит Людмила Генриховна.

Людмила Медведева. Фото: Павел Ворожцов

В зале перед небольшой сценой уже заполняются ряды. Зал называется актовым, но с первого взгляда понимаешь, что его функционал гораздо шире: здесь есть и швейная машинка, и небольшая библиотека. Отдельно лежат настольные игры – шашки и шахматы, в стороне – три стола с компьютерами.

На стульчиках ждут пенсионеры: кто-то вяжет, кто-то просто общается.

«Мы только второй месяц как открылись, но люди уже привыкли, освоились. Мы пишем, что работаем с одиннадцати, а они, бывает, и к восьми утра приходят. Могут уйти и снова вернуться. В общем, чувствуют себя как дома», – рассказывает Людмила Медведева.

Центр работает недавно, но уже чувствуется, что место обжитое. Мимо нас проносят в горшке небольшую финиковую пальму – для уюта. Оказывается, все здесь делается силами сотрудников фонда. И этот цветок, и книги в библиотеку, и швейную машинку, и зеркало на стену – все принесли из дома. Зеркало попросили посетительницы центра: мужчины ведь тоже приходят, а значит, нужно соответствовать. Хотя основной контингент – женщины. Ходят и семейные пары. Все – люди пенсионного возраста. Человек, который вышел на заслуженный отдых, неважно, 45 лет или старше, имеет право пользоваться услугами Центра. Но основной состав посетителей ЦОСП – люди в возрасте старше 60 и до 80 лет.

К нашему разговору подключается методист центра Наталья Минеева. Она отвечает за формирование плана занятий, часть из них сама же и проводит.

«Мы немножечко экспериментируем, чтобы понять интересы людей. Предлагаю им писать в книге предложений, что они хотят узнать или увидеть. Ну и сами их отслеживаем, по посещаемости. Если много пришло, значит, тема востребована», – рассказывает Наталья.

Официально Елена Альшиц, управляющий Свердловским отделением СФР: – Людям старшего поколения в первую очередь нужно живое общение, и именно это мы хотим обеспечить в нашем Центре. Чтобы человек, который ушел на пенсию, приходил не только за получением государственных услуг, но и мог пообщаться с единомышленниками, имел возможность наполнить свою жизнь новыми красками, узнать что-то новое и интересное. Здесь есть все возможности для самореализации: можно повысить финансовую и компьютерную грамотность, заниматься рукоделием, слушать увлекательные лекции и мастер-классы.

Расписание занятий на март висит тут же на входе в зал, но можно посмотреть и на сайте центра. Есть и чат в «Телеграм». Посетители центра активно пользуются современными интернет-технологиями и гаджетами. Не все пока уверенно, но здесь им и в этом помогают.

На занятия компьютерной грамотности приходят по три человека: по числу компьютеров. Да и заниматься так удобнее. Ведь кто-то с азов начинает, а кто-то – «более продвинутый юзер». А вот на занятиях «С телефоном – на ты!» людей всегда много.

«Волонтеров на эти занятия мы пока не нашли, поэтому обучаю я. Про телефоны очень востребованная тема. Люди или с нулевыми знаниями, или хотят лучше понимать возможности своего смартфона. Еще большим вниманием пользуются мастер-классы про здоровье», – объясняет Наталья Минеева.

На каждый день в Центре запланировано по несколько мероприятий. Уже были встречи с представителями МВД, Роспотребнадзора, управлений культуры и социальной политики, а также спорткомитета Каменска-Уральского. Приходили психолог, нутрициолог (специалист, который разбирается в правильном, здоровом, сбалансированном питании). Много занятий проводят волонтеры-медики – студенты и преподаватели из медицинского колледжа. Были концерты и встречи с интересными людьми Каменска-Уральского.

В зал уверенно заходит мужчина. Чувствуется, что все ему здесь знакомо – завсегдатай. Знакомимся. Михаил Иванович Конев, пенсионер.

«Бываю здесь регулярно, но не каждый день: хоть мне и 73 года, а занят делами. Выбираю по программе темы, которые мне интересны. Но главное, тут есть возможность завести новые знакомства. Не сидишь один где-то как сыч, а приходишь сюда, в коллектив вливаешься. Да просто с людьми пообщаться приятно», – говорит он.

В ЦОСП в будни проходит несколько мероприятий. Фото: Павел Ворожцов

Недавно для посетителей центра организовывали экскурсию на колокольный завод «Пятков и К0». Он хоть и расположен здесь же, в Каменске-Уральском, но просто так на него не попадешь. Поехать смогли не все, ограничение от завода – не более 20 человек. Счастливчикам удалось увидеть процесс изготовления колокола, послушать перезвоны и даже попробовать себя в роли звонаря. Все остались очень довольны. Теперь и на апрель, и на май уже составлены списки на новые экскурсии. Посещение завода для посетителей центра бесплатное, только на аренду автобуса приходится заплатить: по 170 рублей скидываются сами пенсионеры. Это, впрочем, для них не в тягость, люди благодарны за заботу и внимание.

В Центре регулярно проходят чаепития. Это уже, что называется, не из «обязательной» программы, инициатива снизу, поэтому сотрудники все организуют сами. А их подопечные приносят из дома домашнее варенье, выпечку. Заказывали пироги – тоже вскладчину. Ну прямо как добрые соседи, которые много лет живут в одном доме.

Все в центре излучает атмосферу доброжелательности. Здесь очень спокойно, по-доброму. Изначально в Социальном фонде переживали, что сюда никто не пойдет. Каменск-Уральский – город большой. Досуг пенсионеров стараются организовать и во Дворце культуры, и в Социально-культурном центре. Много кружков при заводах, есть досуговый центр при управлении социальной политики. Но люди пошли, идея понравилась.

«Будь иначе – разве многие приходили бы каждый день? Для нас они – гости. А меня иногда называют воспитательницей, а себя в шутку – «детсадовцами», – смеется Наталья Минеева.

Ближе к окну сидит и что-то вяжет женщина, улыбается. Подходим, носок почти закончен.

«Это мы на спецоперацию делаем – ребятам нашим уральским. Уже не первый раз будем отправлять. Хотелось бы с кем-то оттуда вживую пообщаться. Было бы хорошо, если бы нам такую встречу организовали», – рассказывает пенсионерка Галина Христова.

Галина Христова ходит в ЦОСП с самого открытия. Хоть семья и большая, а общение со сверстниками тоже необходимо. Фото: Павел Ворожцов

В Центр она ходит с самого открытия. Живет рядом, и хоть семья и большая – есть и внуки, и правнуки, а общение со сверстниками тоже необходимо.

«Здесь все очень хорошо. Но самое ценное, конечно, общение. Все примерно одного возраста. Помогаем друг другу. Вот мне надо было узнать, как из семечка, сейчас пошла мода, землянику вырастить. Здесь все рассказали», – делится впечатлениями Галина Дмитриевна.

С мая на Среднем Урале начнется садовый период. Есть, конечно, у сотрудников Социального фонда опасение, что в это время активность пожилых людей будет меньше. Но совсем пусто не будет и летом. Сады-огороды есть не у всех, а среди посетителей ЦОСП и совсем одинокие люди есть. Программу на летние месяцы в Социальном фонде составят с учетом их пожеланий.

Книга отзывов «Я в центре с марта… Здесь интересно и полезно! Методист Наталья Владимировна буквально «нянчится» с нами. Появилось много друзей, от них идет положительная энергия. Даже чай такой…. даже кажется, вкуснее, чем дома!» Ишутина Татьяна Борисовна. «Очень нравится, что к дому близко. Недавно я переехала в город из сельской местности и как-то не могла найти себе применение… Проходит много нужных встреч, например, с представителями медучилища, социальными службами, туристическими. А какие замечательные здесь концерты!» Лозина Елена Александровна. «Я в центре с открытия. И мне хочется снова и снова приходить сюда… Это такое царство-государство для людей пенсионного возраста. Здесь я заряжаюсь положительными эмоциями… Хочется, чтобы центр всегда процветал». Пушкарева Вера Ивановна.

Контакты г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 13 (с 8:30 до 17:30); г. Алапаевск, ул. Лесников, д. 7 (с 11:00 до 14:00). С расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте СФР по Свердловской области в разделе «Прочее».