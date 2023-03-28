Это вам не «крекс, фекс, пекс»

Чтобы российские школьники смогли правильно распорядиться своими деньгами, в школах проводятся занятия по финансовой грамотности и предпринимательству. Фото: Павел Ворожцов

В России завершается онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учащихся средних школ. Цель – помочь им повысить уровень знаний в важных для повседневной жизни вопросах: как сформировать семейный бюджет, как пользоваться наличными деньгами и банковскими картами, как противодействовать мошенникам. К настоящему времени участие в олимпиаде приняли более 30 тысяч свердловских школьников. У тех, кто еще не успел, но хочет это сделать, есть время до 31 марта включительно.

С детства всем известна история, как мошенники лиса Алиса и кот Базилио облапошили деревянного мальчика, пообещав денежное дерево на Поле чудес: «Буратино выкопал ямку. Сказал три раза шепотом: «Крекс, фекс, пекс», положил в ямку золотые монеты, засыпал, посолил».

Помочь российским школьникам не повторить его ошибок, а научиться правильно распорядиться своими деньгами – выгодно их вложить в дело или просто накопить на дорогую вещь – должна Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству. Она проводится при содействии Банка России, федеральных министерств – финансов и экономразвития, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Олимпиада по финансовой грамотности для учащихся 1–9 классов проходит на образовательной платформе «Учи.ру». Она организована в виде тематической игры, как и задания по другим представленным здесь предметам (математика, русский язык, география и т. д.).

«Участникам предлагается составить план, чтобы достичь финансовой цели: накопить деньги на подарок бабушке. А еще – попробовать себя в роли предпринимателей: открыть виртуальное предприятие, например кафе-мороженое, пиццерию или фитнес-клуб, закупить оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис», – рассказывает заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Лебедев.

По итогам олимпиады на сайте предусмотрена обратная связь: будет отмечено, какое из решений оказалось самым эффективным. Все участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты, которые появятся в их личных кабинетах на сайте «Учи.ру». Ими можно поделиться в соцсетях или просто распечатать на память. Кроме того, участие в олимпиаде, в зависимости от результата, может повысить личный рейтинг школьника среди одноклассников, зарегистрированных на сайте.

Справка В 2021 году в олимпиаде по финансовой грамотности приняли участие 17 тысяч школьников из Свердловской области (всего в России – 800 тысяч). В 2022 году – 34 тысячи свердловских школьников (всего в России – 1,6 млн человек).

Официально Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области: – Свердловские образовательные организации принимают активное участие в мероприятиях и проектах, направленных на обучение школьников механизмам финансовой деятельности. Грамотная оценка любых процессов, связанных с экономической рациональностью, становится важным навыком как будущего специалиста, так и личности в целом.