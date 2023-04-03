Какой Пассаж, какая Драма

Ирбитский драмтеатр с новой входной группой и балюстрадой заметно посвежел. Фото: Алексей Кунилов

В Ирбите завершился первый и самый сложный этап реставрации крупнейших архитектурных памятников города – Пассажа и старейшего в регионе драматического театра им. А.Н. Островского. Работы по восстановлению объектов культурного наследия, построенных в середине XX века, проводились по поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА. Впереди – преображение внутреннего пространства этих зданий. Подробности узнала на месте корреспондент «Областной газеты» Юлия БАБУШКИНА.

Сюрприз из подвала

Ирбитский Пассаж – самый известный архитектурный памятник города. Просторное, трехэтажное сооружение из кирпича начали строить в 1858 году рядом с центральной площадью. С 1864 года возле него начала проводиться (и проводится до сих пор) знаменитая Ирбитская ярмарка. Сам Пассаж стал элитным магазином, где продавали ткани ручной работы, бинокли, очки, вазы, музыкальные инструменты, драгоценности и даже оружие. Так продолжалось до революции, после чего торговое здание приспособили под управление СевУралЛАГА НКВД, а в годы Великой Отечественной войны – под артиллерийское училище. Позднее торговля возобновилась, но прежнего размаха уже не было.

В 1971 году Пассаж взяли под государственную охрану: здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения. На сегодняшний день это единственный в Свердловской области памятник архитектуры, построенный именно как пассаж (тип торгового здания, где магазины располагаются вдоль широкой крытой галереи. – Прим. ред.). Между тем торговый павильон с момента открытия ни разу капитально не ремонтировался. На реставрационные работы требовались большие деньги, муниципальный бюджет – и без того дотационный – с этой задачей не справлялся.

В 2021 году во время визита в Ирбит губернатор Евгений Куйвашев пообещал помочь муниципальным властям с восстановлением уникального, но изрядно обветшавшего здания. С 2022 года Пассаж начали реставрировать.

– Состояние объекта было, конечно, удручающим: половина фундамента и почти 40 процентов чердачных перекрытий полностью разрушились – их пришлось восстанавливать с нуля, – рассказывает директор подрядной организации Иван Лавелин. - В подвалах обнаружились заложенные кирпичом окна – мы кладку разобрали и открыли их. Специальными растворами почистили фасады здания, заменили несколько панорамных окон. Кроме того, снесли старый пристрой, не представляющий архитектурной ценности – на его месте появится музей мотоциклов с большой витриной.

При реставрации использовались аутентичные материалы – их доставляли на заказ. Если раствор, то только известковый, если дерево, то нестандартных размеров (от восьми метров в длину и более), если кирпич, то специальный облицовочный – определенного состава и веса.

– По закону объект культурного наследия должен быть отреставрирован строго в соответствии с его историческом обликом, и если какие-то элементы у него были утрачены, мы обязаны вернуть их, – поясняет директор городского Центра охраны памятников истории и культуры Владимир Мантуров. – Многое выявляется непосредственно в процессе реставрации и, конечно, усложняет работу подрядчика. К примеру, у Пассажа когда-то были четыре спуска в подвал прямо с улицы – они сохранились в архивных документах. Сейчас строители делают их заново.

По словам Владимира Мантурова, основной объем работ по восстановлению Пассажа уже выполнен. Сейчас готовится документация для проектирования внутренних интерьеров торгового павильона. Этим занимается специальная рабочая группа во главе с заместителем губернатора Павлом Крековым. В Пассаже планируется открыть образовательно-просветительский центр (см. «ОГ» №37 от 03.03.2022). К весне 2024 года пакет документов должен пройти историко-культурную экспертизу, после чего будет понятна стоимость работ.

От входной группы до балюстрады

Идет реставрация еще одного знакового объекта не только Ирбита, но и всего региона – драматического театра имени А.Н. Островского. Это старейший действующий театр Среднего Урала – первый спектакль в нем состоялся в 1846 году.

За свою почти двухвековую историю здание неоднократно горело, а затем восстанавливалось. Известно, что в 1950 годы после очередного пожара в ремонтных работах принимал участие маршал Победы Георгий Жуков, тогда командовавший войсками Уральского военного округа. Несмотря на разные ЧП, популярность театра была огромной – на спектакли собирался весь ирбитский бомонд. На сцене блистали не только лучшие актеры области, но и звезды Советского Союза – Вера Марецкая, Евгений Самойлов, Ростислав Плятт.

Удивительно, но многое из внутреннего убранства театральных помещений сохранилось до наших дней в исходном виде – балконы и колонны, обивочные ткани, люстра в зрительном зале… Сохранилась и уникальная акустика, позволяющая актерам работать без дополнительного озвучания. Между тем само здание отчаянно нуждалось в реставрации.

Проблему помог решить Евгений Куйвашев. В 2021 году по поручению главы региона Ирбиту были выделены средства из областного бюджета, и восстановительные работы начались.

– За это время привели в порядок три фасада, укрепили фундамент, отремонтировали окна. По историческим чертежам воссоздали входную группу и балюстраду (ограждение балкона из фигурных столбиков. – Прим. ред.) с вазонами, – рассказал Иван Лавелин. – В процессе работ выяснилось, что нужно укреплять и несущие стены, и чердачное перекрытие – этим и занимаемся сейчас. Учитывая, что здание последний раз ремонтировалось в 1953 году, подобные «сюрпризы» были ожидаемы.

В ближайшее время строителям предстоит выполнить реконструкцию внутренних помещений театра.

– Будем менять все инженерные сети, делать новую механику сцены, чтобы она могла трансформироваться. Сценическое оборудование – звук, свет – тоже будут новые. У театра появится просторное фойе, гримерные комнаты, костюмерная. Полностью завершить реставрацию театра планируется в 2025 году, общая стоимость проекта составит свыше 480 миллионов рублей, – сообщил Владимир Мантуров.

Удивительное рядом Неподалеку от Пассажа под вывеской «Ленина, 16» можно увидеть полуразрушенный двухэтажный дом. Как рассказали в городском историко-этнографическом музее, здесь в XIX веке располагалась гостиница «Биржевая» – лучшая в Ирбите. В ней неоднократно останавливался известный писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. В гостинице еще в 1882 году существовал телефон, которым постояльцы пользовались для разговоров с Пассажем. А на первом этаже работал модный ресторан, где угощали устрицами и омарами из Средиземного моря. В советские годы в здании размещался дом бытовой техники, потом оно перешло в частные руки, и кто сейчас владеет им, неизвестно. При этом в архивах сохранились рисунки с уникальными резными орнаментами, украшавшими вход в здание. Сейчас власти Ирбита хотят перевести сооружение в муниципальную собственность, чтобы отреставрировать. Фото: Алексей Кунилов

Николай Юдин, глава Ирбита: Фото: Алексей Кунилов – Восстановлением объектов культурного наследия мы занимаемся с 2018 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева. На эти цели городу поэтапно выделяются средства из областного бюджета. Так, в 2022 году на ремонтно-реставрационные работы было направлено 124 млн рублей. Сначала заказываем обследование объекта специалистам профильных научных институтов – они выдают соответствующее заключение, затем на его основании готовится проектно-сметная документация и далее непосредственно реставрация. Если объект находится в полуразрушенном состоянии и может представлять опасность для окружающих, перед реставрацией проводятся противоаварийные работы. Весь процесс согласовывается с областным управлением госохраны объектов культурного наследия. На восстановление одного объекта уходит от трех до пяти лет.

Уже сделано Восстановлены жилые дома на Ленина, 4; Володарского, 7; Коммуны, 29; Красноармейской, 5; Кирова, 60 и Советской, 1. К последним двум домам сейчас подводятся коммунальные сети, чтобы приспособить здания к современным условиям проживания. Жителям предоставлено временное жилье из маневренного фонда;

Начаты восстановительные работы в домах на Революции, 24 и Орджоникидзе, 61 (демонтаж аварийных конструкций), а также в здании школы №1 по улице Красноармейской, 1–3;

Идет разработка проектно-сметной документации на реставрационные работы в жилых домах на Ленина, 27; Кирова, 78; Карла Маркса, 28 и 44;

Идут противоаварийные работы в жилом доме на Карла Либкнехта, 11, в дальнейшем его планируется отреставрировать;

Идут противоаварийные работы в нежилом доме по улице Орджоникидзе, 37. Он долго находился в частных руках, разрушился почти полностью. В 2022 году его удалось перевести в муниципальную собственность. Здание будет отреставрировано и по поручению губернатора приспособлено под гостиницу. Все вышеуказанные здания являются объектами культурного наследия.

Фото: Алексей Кунилов

Владимир Мантуров (справа) показывает Ивану Лавелину, что еще нужно сделать для восстановления входов в подвал Пассажа. Фото: Алексей Кунилов