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Общество
5 апреля 2023, 11:30

Екатеринбургскую таможню возглавит подполковник из Челябинской области

  Олеся Касперович
За год таможня Екатеринбурга оформила более 30 тысяч партий товара

Назначен новый руководитель Екатеринбургской таможни. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Екатеринбургскую таможню возглавит Эдуард Туранов. До назначения подполковник таможенной службы занимал должность первого заместителя начальника Челябинской таможни, сообщает пресс-служба УТУ.

"Сегодня для нас крайне важно соблюсти баланс в части реализации контрольно-надзорных функций в интересах как государства, так и бизнеса Свердловской области, с целью развития и содействия внешнеэкономической деятельности региона", — подчеркнул Эдуард Туранов.

В таможенные органы Эдуард Туранов пришел в 2004 году. После пяти лет службы в Курганской таможне, где проверял транспортные средства и товары на Российско-Казахстанской границе, он перешел в Челябинское ведомство. С 2014 года работал на руководящих постах. Неоднократно награждался ведомственными наградами за защиту экономической безопасности страны.

Напомним, в 2022 году сотрудники Екатеринбургской таможни оформили более 30 тысяч товарных партий, провели 27 таможенных проверок, доначислили свыше 277 миллионов рублей таможенных платежей и штрафов в бюджет. С начала года уральская таможня возбудила почти 6,5 тысяч уголовных и административных дел.

Областная газета Свердловской области

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