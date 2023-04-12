«Цифровые сервисы ускоряют процедуру назначения пособий»

80 процентов обращений от свердловчан поступает в СФР через портал «Госуслуги», отмечает Елена Альшиц. Фото: Полина Зиновьева

Управляющий Отделением Социального фонда России (СФР) по Свердловской области Елена АЛЬШИЦ вчера встретилась с коллективом редакции «Областной газеты». Она рассказала о новациях в сфере социальных выплат, пояснила, как помогают сделать этот процесс быстрее и лучше цифровые технологии, а также поделилась, в каких федеральных пилотных проектах, направленных на повышение качества социальных услуг, будет участвовать свердловское отделение СФР.

Сейчас в регионе насчитывается 1 млн 300 тысяч пенсионеров, из них 1 млн 170 тысяч человек получают страховые пенсии. Причем подавляющее большинство жителей Свердловской области обращаются в Социальный фонд России (СФР) дистанционно через единый портал «Госуслуги», только малая часть заявителей приходит лично, – подчеркнула Елена Альшиц.

По ее словам, в перспективе через электронные сервисы можно будет получать практически все услуги. Это ускорит получение выплат и сократит в большинстве случаев объем необходимых документов до одного заявления. При этом будет расширяться и количество проактивно назначаемых выплат, когда гражданам не нужно вообще подавать никаких заявлений и документов. Кстати, с 2022 года без заявлений назначаются пенсии по инвалидности.

«Очень много заявлений от мамочек на получение единого пособия на детей. Это значительно ускоряет процедуру рассмотрения и назначения пособий. Человек написал заявление, мы его приняли, зарегистрировали, с этого дня пошел срок назначения или срок ответа обратившемуся, если нет оснований для назначений той или иной выплаты. Безу­словно, цифровые сервисы ускоряют работу», – уточнила управляющий отделением СФР по Свердловской области.

Больше всего заявлений связано с вопросами назначения пособий и выплат. Часть обращений касается предоставления технических средств реабилитации инвалидам. В частности, через Госуслуги можно оформить электронный сертификат на приобретение технических реабилитационных средств. Всего на портале «Гос­услуги» работают 103 сервиса СФР.

Преимущество СФРС 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединились в единую структуру – Социальный фонд России (СФР). У граждан теперь есть возможность получать социальную помощь от государства быстрее и в одном ведомстве.

Также в ближайшее время региональное отделение СФР будет принимать участие в пилотном проекте по назначению пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим 18 лет, в беззаявительном порядке (в проактивном режиме).

Подробнее о работе СФР в регионе читайте в ближайших номерах «Областной газеты». На следующей неделе коллектив издания готовится провести встречу с участием министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова.