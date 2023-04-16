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16 апреля 2023, 18:30

В Екатеринбурге побит температурный рекорд 2008 года

  Андрей Осенков
Екатеринбург

Накануне был самый холодный день апреля за последние 15 лет в Екатеринбурге. Фото: Полина Зиновьева

15 апреля в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 2008 года. По данным синоптиков, в субботу среднесуточная температура воздуха составила -2,4 °С, что на 6,3 °С холоднее нормы. 

"Среднесуточная температура: -2.4 (-6.3 к норме) — самый холодный день 15 апреля с 2008 года", — сообщается в telegram-канале "Погода в Екатеринбурге". 

По прогнозам синоптиков, тепло придет на Средний Урал только к концу апреля. В ближайшее время погоду в регионе будет определять восточная периферия антициклона.

Также сообщается, что арктический холодный воздух затронет Свердловскую область в понедельник утром, что немного задержит начинающееся в регионе потепление.

Напомним, что, несмотря на прохладную погоду, в Свердловской области действует особый противопожарный режим, введенный с 15 апреля. 

Областная газета Свердловской области

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