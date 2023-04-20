В областном парламенте собрались лидеры общественных советов муниципальных образований региона. Фото: Полина Зиновьева

Вчера в Екатеринбурге координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», председатель Законодательного Собрания Людмила БАБУШКИНА провела совещание с координаторами и председателями общественных советов муниципальных образований региона. На нем обсуждался ход реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы, а также инициативы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Людмила Бабушкина напомнила, что в реализации национальной стратегии и инициатив проекта участвуют наиболее активные представительницы многих общественных объединений. Среди них – Женский парламент Свердловской области, региональное отделение Союза женщин России, Союз сельских женщин, общественное объединение женщин-глав муниципальных образований региона, волонтерские организации.

Сейчас реализуется немало программ, направленных на профилактику и поддержание здоровья женщин, на повышение финансовой грамотности и трудового потенциала, на поддержку участников СВО и их семей. Людмила Бабушкина сообщила, что по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева на организацию летнего отдыха детей, в том числе и тех, чьи отцы находятся в зоне спецоперации, дополнительно выделено 800 млн рублей. Юные свердловчане будут оздоравливаться не только в лагерях на территории области, но и в Анапе: туда отправятся более четырех тысяч детей.

Обсудили собравшиеся и проекты по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин, разработанной по поручению Президента РФ Владимира Путина. Так, директор свердловского филиала одного из крупных банков Татьяна Шилова рассказала о создании «Уголков финансовой грамотности» в библиотеках муниципальных образований. Женщин будут учить грамотно планировать семейный бюджет, выгодно инвестировать накопления.

Директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Лёвина рассказала о программах обучения сестринскому делу. Желающие могут получить квалификацию сиделки или младшей сестры по уходу за лежачими и паллиативными больными, за особыми детьми. После обучения выдается документ, позволяющий работать в учреждениях здравоохранения и соцзащиты. Обучают в колледже и навыкам оказания первой помощи. Людмила Бабушкина обратилась к участникам совещания с просьбой отобрать от каждого муниципалитета по две кандидатуры для обучения.

С интересом выслушали участники совещания и сообщение директора областного департамента по труду и занятости населения ДмитрияАнтонова о создании женских клубов при центрах занятости в муниципалитетах. По его словам, уже 50 тысяч женщин обратились с просьбой о переобучении и повышении квалификации. Методики работы с желающими получить или поменять профессию учитывают кадровую ситуацию на той или иной территории.

Участники заседания познакомились с опытом ряда муниципалитетов по проведению мероприятий по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, председатель думы Ирбитского МО Елена Врублевская рассказала о благотворительных концертах, средства от которых пошли на покупку экипировки и прочих вещей, которые нужны воинам. Председатель думы Алапаевского МО Ольга Бычкова сообщила об инициативе женщин по проведению мастер-классов с дошкольниками и учащимися школ на тему «Крымская весна», а также о работе со школьниками в рамках акции «Письмо-поздравление солдату к 9 Мая».

– Мы сегодня говорили о многом. Это первое такое заседание. На территории Среднего Урала есть 79 муниципальных образований, где уже сформировались общественные советы по реализации партийного проекта «Женское движение Единой России», назначены координаторы, председатели. Планов много. Главное – женщины Среднего Урала активно включились в работу, – подвела итоги совещания Людмила Бабушкина.