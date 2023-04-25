Символ воинской славы

Георгиевские ленточки в рамках традиционной акции екатеринбуржцам вручал Герой России Игорь Родобольский. Фото: Павел Ворожцов

В преддверии 9 Мая волонтеры вручают символ Победы жителям региона в самых разных его уголках. Их можно будет встретить в эти дни у Екатеринбургского монтажного колледжа, Свердловского областного педагогического колледжа, торгово-развлекательного центра «Глобус». Присоединится к акции ряд свердловских муниципалитетов: Нижний Тагил, Сысерть, Богданович, Верхняя Пышма, Ирбит. Всего в области планируется раздать 11 тысяч ленточек.

Вчера оранжево-черные ленточки екатеринбуржцам дарили в Историческом сквере. В акции принял участие и Герой России Игорь Родобольский, который вместе с добровольцами вручал ленточки горожанам.

– Георгиевская лента – символ Победы. Прежде всего, эта акция необходима для молодежи. Ленточки, которые раздают волонтеры – напоминание о важнейших страницах нашей истории. Победа всегда будет за нами, – отметил Игорь Родобольский.

Екатеринбуржцы принимали их из рук волонтеров с благодарностью.

– 9 Мая для меня и моей семьи – священный праздник. Даже больше, чем дни рождения и Новый год. Я считаю, что вообще для россиян 9 Мая – это новый день рождения нашей страны. Я взяла три ленточки, внукам приколю. Мы вместе отметим День Победы. Вспомним и нашего деда, который прошел всю войну, его не стало 10 лет назад, и нашу прабабушку – труженицу тыла, – делится мыслями пенсионерка Наталья Кузнецова.

– Для меня это очень личный праздник, потому что у меня дедушка воевал. К сожалению, сейчас его уже с нами нет. Но каждый раз День Победы – хороший повод вспомнить о нем, о его однополчанах, которые сражались за нашу Родину, за нашу свободу, – говорит екатеринбуржец Сергей Никонов.

– Мы приехали из Ростова-на-Дону на финал чемпионата России по хоккею среди юношей, кубок Владислава Третьяка. Мы привезли детей поиграть в хоккей. Я взял и с гордостью надену Георгиевскую ленточку, потому что День Победы для меня еще и личный, семейный праздник. Дело в том, что оба моих деда воевали на фронте, защищали нашу Родину, – рассказывает гость Екатеринбурга Иван.

– Взяла Георгиевскую ленту, потому что Победа – очень важна для нашей страны. Ленточка – ее символ. Этим мы можем показать, что гордимся Родиной, – отмечает жительница города Наталья.

– Для меня Георгиевская ленточка – это, прежде всего, память о деде. Он – ветеран Великой Отечественной, инвалид, прожил 92 года. Его в живых уже нет, но я всегда буду о нем помнить, – говорит коренной екатеринбуржец Сергей Анатольевич.