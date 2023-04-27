Вся область – родная

В разгрузке машины с гуманитарной помощью от «Единой России» приняли участие вице-губернатор Олег Чемезов (на фото крайний слева), а также депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат ЗакСО региона Дмитрий Жуков. Фото: предоставлено Евгением Дайнесом

Жители Сосьвы сегодня получают всю необходимую помощь со стороны государства. Не оставила ситуация в поселке равнодушными и жителей региона. В городах области открылись пункты сбора гуманитарной помощи, куда граждане приносят вещи и продукты питания. Сбором и отправкой грузов в Сосьву занимаются отделение Красного Креста в Свердловской области, партии, Общероссийский Народный Фронт, общественные организации. Накануне совместными усилиями они доставили сюда из Екатеринбурга первую крупную партию гуманитарной помощи весом около 10 тонн. В самой Сосьве работают местные добровольцы.

Как сообщил «ОГ» руководитель областного Дома добровольцев Евгений Дайнес, находящийся сейчас в Сосьве, волонтеры из Екатеринбурга собрали около 2 тонн гуманитарной помощи. Вещи и продукты передают жителям поселка из рук в руки:

– В результате пожара многие люди остались не только без крыши над головой, но и без личных вещей. Мы совместно должны разделить горе и оказать помощь жителям поселка Сосьва, – подчеркнул Евгений Дайнес.

Работу по сбору гуманитарной помощи ведут и представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Неравнодушные граждане приносят вещи, продукты питания с длительным сроком годности, бытовую химию, постельные принадлежности, посуду. За сутки удалось собрать большую партию помощи, к отправке готовится грузовой автомобиль. В Сосьве работает руководитель исполкома ОНФ в Свердловской области Вадим Савин.

Помогают погорельцам и жители свердловских муниципалитетов: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Краснотурьинска и других.

В Екатеринбурге только за сутки в волонтерский центр «Мы рядом» поступило 647 звонков от неравнодушных горожан. Удалось собрать более 4 тонн необходимых вещей. Первая машина уже отправлена на север области.

В Серове идет набор волонтеров, которые отправятся в пострадавшую от пожара Сосьву. Первая группа из 11 человек уедет в поселок сегодня.

– Я предлагал технику, но мне ответили, что ее в Сосьве достаточно. Нужна помощь рабочими руками – разобрать остатки сгоревших домов, убрать мусор, – подчеркнул глава Серовского городского округа Василий Сизиков.

Он рассказал «ОГ», что по просьбе министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова и министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова было закуплено и отправлено в Сосьву 200 кв. м шифера и 50 кв. м металла для перекрытия кровли пострадавшего частного дома.

Как рассказала «ОГ» директор школы № 1 Сосьвы Светлана Рычкова, сейчас в поселке работают Красный Крест, благотворительные организации, психологи и социальные работники, студенты-волонтеры из Свердловского областного медицинского колледжа.

«Много приходит машин с гуманитарными грузами. Вещи и продукты волонтеры разгружают в помещение нашей школы. На ее базе организовано трехразовое горячее питание для погорельцев, но приходят туда единицы. Кормим волонтеров, медиков и ребят из МЧС», – рассказала Светлана Рычкова.

Также в школе развернут пункт временного размещения, но в него до сих пор никто не обратился. Пострадавшие от пожара расселились по родственникам, друзьям и соседям, говорит она.

Волонтерами работают и сами жители Сосьвы, чьи дома не пострадали от пожара, добавляет Светлана Рычкова. Они несут в школу домашние заготовки, разгружают машины с гуманитарными грузами, разбирают продукты и вещи, разносят их по домам. Кто-то помогает разбирать пожарища.

С сегодняшнего дня в сосьвинском Доме культуры местные волонтеры начнут вести личные приемы пострадавших. Будут опрашивать и фиксировать все пожелания и потребности погорельцев. Кто-то хочет сам разобрать место, где был их дом, другие готовы принять помощь добровольцев. Все это будет учитываться.

К помощи погорельцам присоединились и представители религиозных конфессий региона. Как сообщает информационный отдел Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии, первая партия гуманитарного груза уже отправлена в Сосьву. Сегодня о сборе гуманитарной помощи погорельцам будет объявлено на пятничных коллективных намазах в Екатеринбурге, сообщил «ОГ» председатель Духовного управления мусульман Свердловской области «Центральный муфтият» Абдуль-Куддусс Ашарин: – Собирать будем в мечетях на Артинской, 25 и на Бажова, 219В. В народе говорят: вор придет – хотя бы стены оставит, а пожар придет – он и кров заберет. Вся Свердловская область для нас – родная. Мы должны помочь.