Политолог Александр Белоусов оценил работу властей региона в решении проблем жителей Сосьвы

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Придраться не к чему даже самым ярым критикам. Об этом заявляет эксперт, комментируя действия руководства области в условиях чрезвычайной ситуации.

«Губернатор прервал командировку в Узбекистан, отправился в Сосьву и встретился с жителями в максимально в жестком формате. У людей сгорели дома, они недовольны, и если политик неподготовлен, жители могут его растерзать. Но губернатор не побоялся, и было видно, что он подготовлен, его команда сработала, глава региона имеет ответы практически по всем вопросам: что будет с выплатами, с жильем».

Александр Белоусов также отметил, что губернатор Евгений Куйвашев был готов к подобным ЧП, так как уже имеет опыт работы в чрезвычайных ситуациях после наводнения в Нижних Сергах и Верхней Салде. Тогда глава региона также выезжал на место и разговаривал с людьми.

«По тем кейсам можно сказать: территории, где происходят ЧС, получают приоритетное внимание, туда идут ресурсы не только для устранения последствий ЧП, но и для решения проблем, которые стояли в очереди. Сейчас об этом сложно говорить, ситуация в горячей фазе, но через два года вы увидите многое изменений в Сосьве по сравнению с тем, что было до пожара», – резюмировал политолог.