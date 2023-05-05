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5 мая 2023, 15:03

В День Победы "Областное телевидение" проведет телемарафон

Телемарафон пройдет 9 мая

Телемарафон на ОТВ пройдет 9 мая с 9:30 до 23:00. Фото предоставлено ОТВ

9 мая на телеканале ОТВ состоится традиционный телемарафон, посвященный Дню Победы. Зрители смогут увидеть трансляцию парада из Екатеринбурга (начало в 9:30) и Нижнего Тагила. 

В течение дня будут транслировать творческие номера екатеринбургских коллективов и звезд, которые выступят в Историческом сквере и ЦПКиО Екатеринбурга. 

"Телемарафон — это возможность выразить признательность ветеранам войны в прямом эфире. Поэтому весь день будет работать студия, в которую будут приходить известные екатеринбуржцы, и каждый сможет дозвониться в прямой эфир", — уточнили на ОТВ.   

Вечером в телеэфире пройдет выступление популярного певца, поэта, композитора, финалиста шоу "Голос" SHAMAN и коллектива "Земляне".

Завершится праздник ярким салютом, трансляцию которого можно увидеть в эфире или на сайте "Областного телевидения" с любого устройства из любой точки России. 

Областная газета Свердловской области

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