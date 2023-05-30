Александр Бикс признан лучшим поваром Свердловской области

Соревнования среди поваров прошли в рамках фестиваля кулинарного искусства "ЕврАзия ФЕСТ — 2023" в Екатеринбурге. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Шеф-повар ресторана "Атмосфера" Александр Бикс из Каменск-Уральского стал победителем конкурса "Славим человека труда!" в номинации "Лучший повар" в Свердловской области. Состязание прошло в рамках фестиваля кулинарного искусства "ЕврАзия ФЕСТ — 2023" в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона.

За звание лучшего повара Свердловской области боролись 20 шеф-поваров, профессиональных кулинаров и специалистов отрасли общественного питания региона. Участникам конкурса за 100 минут нужно было приготовить закуску, горячее ресторанное блюдо и муссовый десерт.

Жюри оценивало профессионализм, использование новых технологий в работе, внешний вид, подачу и вкус приготовленных блюд.

Первое место занял Александр Бикс, второе — шеф-повар екатеринбургского кафе "Кстати" Константин Гладких, третье — заведующий производством Верхнесалдинского филиала компании "Кейтеринбург" Александр Попов.

Победителей конкурса наградили медалями, дипломами и денежными призами.

"Ежегодно в регионе открываются свыше ста новых предприятий общепита, в которых внедряются современное оборудование и технологии, осваиваются передовые системы управления бизнес-процессами. Молодежи необходимо расти и совершенствоваться, впитывать все передовые тенденции, применяя самые современные знания в приготовлении блюд, в обслуживании потребителей и в ведении бизнеса", — сказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.

Также в рамках фестиваля "ЕврАзия ФЕСТ — 2023" прошел Межрегиональный восьмой молодежный конкурс по кулинарии и сервису. Жюри оценивало картины, панно и художественные композиции из съедобных материалов. Лучшей признали работу из пряничного теста учащегося Екатеринбургского торгово-экономического техникума Армана Папикяна.