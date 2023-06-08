С нами ЗОЖ

На конгрессе гостям был представлен велошейкер, дающий возможность сделать полезные для здоровья смузи, просто крутя педали велотренажера. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

7-8 июня в Екатеринбурге более 800 специалистов из различных уголков России на XV Уральском конгрессе по ЗОЖ обменивались опытом реализации профилактических мероприятий. Особый акцент был сделан на укреплении здоровья детей, активном долголетии старшего поколения и вакцинопрофилактике – ключевых направлениях нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

В рамках XV Уральского конгресса по ЗОЖ состоялось 12 симпозиумов, на которых были озвучены около 100 докладов. Для участия в мероприятии в Екатеринбург приехали представители шести субъектов УрФО, Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края и Башкортостана.

Проведение в Свердловской области конгресса по здоровому образу жизни стало не только хорошей традицией, но и серьезным стимулом в развитии, в том числе и регионального здравоохранения, считает вице-губернатор Свердловской области Павел Креков:

– Сегодня одной из стратегических задач является народо­сбережение и создание условий, когда люди живут гораздо дольше и качественнее. А это в первую очередь связано со здоровым образом жизни, с внедрением технологий, которые способствуют развитию системы профилактики.

Участники конгресса в ходе обсуждений уделили внимание особенностям работы со старшим поколением и успешным практикам, получившим распространение после пандемии новой коронавирусной инфекции. Показательным стал опыт взаимодействия Центра общественного здоровья и медицинской профилактики с муниципальным объединением библиотек Екатеринбурга и культурным центром «Минора», направленный на профилактику хронических неинфекционных заболеваний, деменции, укрепление психологического здоровья уральцев пожилого возраста. Только за последний год в мероприятиях приняли участие порядка 2000 человек.

– Мы каждый год стараемся привнести в профилактическую работу что-то новое. В пандемию развивали разные формы взаимодействия в онлайн-режиме, расширяли выездную работу по вакцинопрофилактике. Сегодня стремимся разнообразить скрининговые и диспансерные обследования свердловчан, внедряем современные и визуально более привлекательные методы профилактики при проведении массовых мероприятий, – заявил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики нашего региона Александр ­Харитонов.

Особый акцент спикеры сделали на укреплении здоровья детей. Нововведением текущего года в этом направлении стал проект «Сердце зовет», направленный на профориентацию учащихся образовательных учреждений и снижение кадрового дефицита в здравоохранении.

– Прибыли гости со всей России. Идет обмен как в оффлайн-формате, так и в онлайн. Интересны наработки коллег по взаимодействию с детьми, подростками и студентами, ведение профилактики в игровой форме, – сказала участница конгресса, руководитель Музея гигиены Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области Татьяна Картавенко.

Приятным сюрпризом для участников конгресса стало подведение итогов областного конкурса «Сказочные истории о Здоровье». Дети от 7 до 11 лет писали сказки о принципах здорового образа жизни и профилактике инфекционных заболеваний. Такой конкурс в Свердловской области впервые проводился для формирования навыков ЗОЖ и культуры здоровья уральцев в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным до 2027 года. Ребята прислали более 200 работ, авторы лучших из них получили памятные подарки и заслуженное признание участников мероприятия.