Цель: Екатеринбург → студенческая столица России

Свердловские власти ведут системную работу, направленную на создание условий для превращения Екатеринбурга в студенческую столицу России.
Вчера губернатор Евгений Куйвашев презентовал министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову кампус мирового уровня, создаваемый в микрорайоне Новокольцовский. Проект предполагает формирование в Екатеринбурге мощного научно-образовательного кластера, в котором лицеисты СУНЦа, студенты, аспиранты, ученые Уральского федерального университета будут находиться в единой среде.
Познакомил Евгений Куйвашев Валерия Фалькова и с программой поддержки студентов «Кампус». Чтобы жизнь студентов в Екатеринбурге была максимально комфортной, планируется введение областных стипендий отличникам приоритетных для региона специальностей, льготы на аренду жилья и образовательные кредиты, системы скидок в магазинах, кафе.
Осмотр зданий и помещений строящегося кампуса Уральского федерального университета в Новокольцовском начинается с «изюминки» – современного, крупнейшего в России Дворца водных видов спорта (ДВВС). Трибуны ждут зрителей, а дорожки – спортсменов. Чаша главного бассейна уже заполнена водой, гладь не шелохнётся. Но совсем скоро здесь забурлят эмоции: в августе в Екатеринбурге, параллельно с празднованием 300-летия, пройдет Международный фестиваль университетского спорта. Для фестиваля и строили объекты в Новокольцовском – спортивную Деревню: комплекс общежитий на 8,5 тысячи мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Впоследствии все это перейдет университетскому городку.
Из ДВВС министр Фальков и губернатор Куйвашев выходят на смотровую площадку, с которой открывается вид на строящиеся за ограждением объекты второй очереди кампуса. Генеральным подрядчиком строительства студенческого городка является компания «Синара-Девелопмент».
«Темпы строительства выдерживаются в полном объёме. Сложно было поверить, что за столь короткий срок мы сможем это сделать. Но у нас хорошая команда – команда строителей, проектировщиков. «Синара-Девелопмент», городские власти, областные власти, университет. Мы все вместе успели сдать всё вовремя», – говорит Евгений Куйвашев.
Вторая очередь кампуса предполагает строительство учебных корпусов Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ). Планируется, что общая площадь всех объектов превысит 400 тысяч квадратных метров. По словам главы региона, вторая очередь кампуса – учебные корпуса общей площадью более 100 тысяч квадратных метров – будет построена до конца 2025 года.
«В настоящее время ведутся работы по вертикальной планировке территории, устройству буронабивных свай и фундаментных плит под башенные краны, формируются периметры безопасности объектов, параллельно проводятся работы по подготовке проектной документации и прохождению государственной экспертизы», – поясняет генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.
Гости идут дальше. На территории кампуса – все как в настоящем городке: предусмотрены паркинги, автобусные остановки, у каждой улицы свое название. Дворец водных видов спорта, к примеру, стоит на улице Универсиады. А новый медицинский центр, только получивший разрешение на ввод в эксплуатацию, – на улице 100-летия Уральского университета.
Медцентр включает в себя клинико-диагностическую лабораторию, инфекционное отделение, дневной стационар, отделение неотложной помощи травматологического профиля, кабинеты врачей-специалистов, в том числе стоматолога, аптеку. Предполагаемая пропускная способность центра – 400 человек в смену.
Проект, реализуемый по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты», предполагает формирование мощного научно-образовательного кластера.
«Благодаря программе создания кампусов мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука и университеты» в Екатеринбурге, уже сегодня привлекательном для студентов городе, решается задача ликвидации дефицита мест в студенческих общежитиях – таких комфортных условий у нас ещё не было. И когда сюда переедут наши институты и прославленный лицей – будет решаться и задача создания той питательной среды, которая взрастит новых Королёвых, Курчатовых, Семихатовых», – отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков осматривает комнаты общежитий. А завершается презентация возможностей кампуса в Общественном центре, расположенном на бульваре ЭКСПО.
Глава Минобрнауки РФ делится впечатлениями: недавно он был с рабочим визитом в МГТУ им. Баумана – условия, создаваемые для студентов на Урале, лучше.
«Город растёт, увеличивается количество студентов. Флагманом, безусловно, является Уральский федеральный университет. Мне кажется, появление такого кампуса – это конкурентное преимущество для университета, города, региона и всей страны. Мы увидим совершенно другое качество образования и науки, совершенно другой привлекательный университет и город», – резюмирует Валерий Фальков.