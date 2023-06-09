Цель: Екатеринбург → студенческая столица России

Валерий Фальков (на фото справа): «В реализации проекта по созданию кампуса вы – передовики. То, что я увидел сегодня, превзошло мои ожидания». Фото: Борис Ярков

Свердловские власти ведут системную работу, направленную на создание условий для превращения Екатеринбурга в студенческую столицу России.

Вчера губернатор Евгений Куйвашев презентовал министру науки и высшего образования России Валерию Фаль­кову кампус мирового уровня, создаваемый в микрорайоне Новокольцовский. Проект предполагает формирование в Екатеринбурге мощного научно-образовательного кластера, в котором лицеисты СУНЦа, студенты, аспиранты, ученые Уральского федерального университета будут находиться в единой среде.

Познакомил Евгений Куйвашев Валерия Фалькова и с программой поддержки студентов «Кампус». Чтобы жизнь студентов в Екатеринбурге была максимально комфортной, планируется введение областных стипендий отличникам приоритетных для региона специальностей, льготы на аренду жилья и образовательные кредиты, системы скидок в магазинах, кафе.

Осмотр зданий и помещений строящегося кампуса Уральского федерального университета в Новокольцовском начинается с «изюминки» – современного, крупнейшего в России Дворца водных видов спорта (ДВВС). Трибуны ждут зрителей, а дорожки – спортсменов. Чаша главного бассейна уже заполнена водой, гладь не шелохнётся. Но совсем скоро здесь забурлят эмоции: в августе в Екатеринбурге, параллельно с празднованием 300-летия, пройдет Международный фестиваль университетского спорта. Для фестиваля и строили объекты в Новокольцовском – спортивную Деревню: комплекс общежитий на 8,5 тысячи мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Впоследствии все это перейдет университетскому городку.

Высокие гости прошли от улицы Универсиады по улице 100-летия Уральского университета до бульвара ЭКСПО Фото: Борис Ярков

Из ДВВС министр Фальков и губернатор Куйвашев выходят на смотровую площадку, с которой открывается вид на строящиеся за ограждением объекты второй очереди кампуса. Генеральным подрядчиком строительства студенческого городка является компания «Синара-Девелопмент».

«Темпы строительства выдерживаются в полном объёме. Сложно было поверить, что за столь короткий срок мы сможем это сделать. Но у нас хорошая команда – команда строителей, проектировщиков. «Синара-Девелопмент», городские власти, областные власти, университет. Мы все вместе успели сдать всё вовремя», – говорит Евгений Куйвашев.

После медцентра, по пути в корпуса общежитий, Валерий Фальков и Евгений Куйвашев встречают группу старшеклассников. Это группа иностранных школьников, которые прибыли в Екатеринбург по программе Россотрудничества. Ребята приехали из Сербии, Германии, Южной Осетии, Беларуси, Узбекистана и других стран. Среди них – будущие гуманитарии и технари. В УрФУ есть для них подходящие департаменты и факультеты. Кампус их впечатлил Фото: Борис Ярков

Вторая очередь кампуса предполагает строительство учебных корпусов Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ). Планируется, что общая площадь всех объектов превысит 400 тысяч квадратных метров. По словам главы региона, вторая очередь кампуса – учебные корпуса общей площадью более 100 тысяч квадратных метров – будет построена до конца 2025 года.

«В настоящее время ведутся работы по вертикальной планировке территории, устройству буронабивных свай и фундаментных плит под башенные краны, формируются периметры безопасности объектов, параллельно проводятся работы по подготовке проектной документации и прохождению государственной экспертизы», – поясняет генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.

Разрешение на сдачу в эксплуатацию этого здания также получено. Центр включает учебные аудитории и компьютерные классы, зал на 250 человек для конференций, спортивный манеж с раздвижными трибунами на 450 мест, пункт питания на 600 мест. Одна из изюминок Общественного центра – современная электронная библиотека. Валерий Фальков замечает удобность мягкой мебели. Евгений Куйвашев поясняет, что в интерьере использована мебель, сделанная на Урале Фото: Борис Ярков

Гости идут дальше. На территории кампуса – все как в настоящем городке: предусмотрены паркинги, автобусные остановки, у каждой улицы свое название. Дворец водных видов спорта, к примеру, стоит на улице Универсиады. А новый медицинский центр, только получивший разрешение на ввод в эксплуатацию, – на улице 100-летия Уральского университета.

Медцентр включает в себя клинико-диагностическую лабораторию, инфекционное отделение, дневной стационар, отделение неотложной помощи травматологического профиля, кабинеты врачей-специалистов, в том числе стоматолога, аптеку. Предполагаемая пропускная способность центра – 400 человек в смену.

Общественный центр рассчитан на более чем 1000 человек Фото: Борис Ярков

Проект, реализуемый по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты», предполагает формирование мощного научно-образовательного кластера.

«Благодаря программе создания кампусов мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука и университеты» в Екатеринбурге, уже сегодня привлекательном для студентов городе, решается задача ликвидации дефицита мест в студенческих общежитиях – таких комфортных условий у нас ещё не было. И когда сюда переедут наши институты и прославленный лицей – будет решаться и задача создания той питательной среды, которая взрастит новых Королёвых, Курчатовых, Семихатовых», – отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков осматривает комнаты общежитий. А завершается презентация возможностей кампуса в Общественном центре, расположенном на бульваре ЭКСПО.

Глава Минобрнауки РФ делится впечатлениями: недавно он был с рабочим визитом в ­МГТУ им. Баумана – условия, создаваемые для студентов на Урале, лучше.

«Город растёт, увеличивается количество студентов. Флагманом, безусловно, является Уральский федеральный университет. Мне кажется, появление такого кампуса – это конкурентное преимущество для университета, города, региона и всей страны. Мы увидим совершенно другое качество образования и науки, совершенно другой привлекательный университет и город», – резюмирует Валерий Фальков.