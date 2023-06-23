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Общество
23 июня 2023, 19:28

В Свердловской области ослаблен запрет на посещение особо охраняемых природных территорий

Туристы в парке

С 23 июня туристы могут самостоятельно посещать природные парки. Фото: Борис Ярков

Ликвидация всех природных пожаров в Свердловской области позволила вновь ослабить запрет на посещение особо охраняемых природных территорий. Сейчас туристам можно самостоятельно посещать парки, но передвигаться им разрешено только по оборудованным маршрутам.

"С 23 июня в таком режиме работают, в частности, природные парки "Оленьи ручьи", "Река Чусовая", "Бажовские места", заказник "Режевской". Кроме того, уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк. С 6 июня посещать их можно было только организованным группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка, который отвечал за пожарную безопасность", — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

По данным на 16:00 23 июня в Свердловской области ликвидированы все лесные пожары, сообщает департамент информационной политики региона.

Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология".

Напомним, на всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Евгения Куйвашева.

По-прежнему не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ.

Не допускаются любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, а также запуски фейерверков и организация фаер-шоу.

Нельзя разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка.

Областная газета Свердловской области

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