В Свердловской области ослаблен запрет на посещение особо охраняемых природных территорий

С 23 июня туристы могут самостоятельно посещать природные парки. Фото: Борис Ярков

Ликвидация всех природных пожаров в Свердловской области позволила вновь ослабить запрет на посещение особо охраняемых природных территорий. Сейчас туристам можно самостоятельно посещать парки, но передвигаться им разрешено только по оборудованным маршрутам.

"С 23 июня в таком режиме работают, в частности, природные парки "Оленьи ручьи", "Река Чусовая", "Бажовские места", заказник "Режевской". Кроме того, уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк. С 6 июня посещать их можно было только организованным группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка, который отвечал за пожарную безопасность", — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

По данным на 16:00 23 июня в Свердловской области ликвидированы все лесные пожары, сообщает департамент информационной политики региона.

Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология".