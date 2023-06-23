«Не бояться ставить амбициозные цели!»

Фото: Департамент информационной политики СО

В юности глава Сысертского городского округа Дмитрий НИСКОВСКИХ мечтал стать олимпийским чемпионом по лыжным гонкам. Мечта не осуществилась, но научила целеустремленности. В 24 года Дмитрий стал самым молодым депутатом областной думы, в 34 был назначен министром инвестиций и развития региона, а в 35 возглавил перспективный муниципалитет. В интервью «ОГ» глава Сысерти рассказал, как нашел свой жизненный путь, какую роль в этом сыграли мудрые наставники и как он сам сейчас поддерживает инициативную молодежь.

– В детстве я и представить не мог, что однажды стану главой городского округа, – говорит Дмитрий Нисковских. – Учился в обычной школе в Верхней Пышме, занимался в лыжной секции. В итоге стал членом сборной команды Свердловской области по лыжным гонкам. Именно здесь встретил своего первого наставника – тренера Николая Рифкатовича Биктагирова, который стал для меня, можно сказать, вторым отцом. Он и объяснил мне, что если хочешь чего-то в жизни добиться, нужно много и упорно работать.

– Получалось?

– Еще как. Мы много времени проводили на сборах, выходили на тренировки в любую погоду – даже в минус тридцать, бегали марафонские дистанции. Тогда я научился работать в команде и понял, что на своей дистанции ты один на один с результатом, и здесь не отсидеться на скамейке запасных. Все это наложило отпечаток на дальнейшую жизнь.

Как и многие ребята, которые профессионально занимаются спортом, я мечтал стать олимпийским чемпионом. Этот навык – ставить себе по-хорошему смелые, амбициозные цели и верить в свои силы – стал для меня определяющим. И, на мой взгляд, задача (и удача) любого молодого человека – найти такое дело, в котором хотелось бы достигать таких целей и тратить на это время и энергию.

– Одно дело – на всю жизнь?

– В течение жизни цели могут корректироваться. У меня так и случилось после окончания школы. Это был конец 90-х – не самое простое время. И в выборе, куда поступать, немаловажную роль сыграло то, что в Академии государственной противопожарной службы МЧС России было полное государственное обеспечение. Тут тебе и питание, и обмундирование, и возможность продолжать заниматься лыжным спортом. В 18 лет я стал мастером спорта России по лыжным гонкам, выполнил этот норматив на 50-километровой марафонской дистанции классическим стилем. Выступал и за институт, и за сборную МЧС Свердловской области.

– А как же олимпийские мечты?

– Именно тогда, во время учебы, я понял, что олимпийским чемпионом не стану, и нужно двигаться дальше. Мне импонировала юридическая сфера, и после академии я по распределению приехал работать в пожарную часть Среднеуральска, параллельно поступив в Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА).

Но и лыжи не бросил, продолжал заниматься для себя. Мы с командой спорт­сменов даже добились того, чтобы лыжную секцию в Верхней Пышме из подвала пятиэтажного дома, откуда до лыжной трассы надо было шагать еще полтора километра, переселили в парк культуры. Совместными усилиями закупили материалы и отремонтировали часть помещений в предоставленном здании в парке. Для поддержки этого проекта в 2006 году я даже заявился в проект «ПолитЗавод»

Дмитрий Нисковских (в центре) регулярно общается с сысертской молодежью, в том числе – в неформальной обстановке. На снимке – флешмоб в День молодежи-2018 Фото: Газета «Сысертские вести»

«Молодой гвардии Единой России» в Свердловской области.

– И такая общественная активность неожиданно изменила ваш дальнейший профессио­нальный путь...

– Получается так (улыбается). Я стал победителем конкурса. Меня включили в партийный список на выборах в областную думу, в результате в 24 года я стал депутатом.

В 2008 году мы с командой помогали гражданам, попавшим в кредитную кабалу, юридическими советами. К этому времени у меня уже было юридическое образование. Открыли общественные приемные и совместно с союзом заемщиков-вкладчиков объясняли людям, как решить проблему. Помогали с рефинансированием, перекредитованием, рассрочкой. Позже я вошел в рабочую группу по решению проблем обманутых дольщиков. По окончании срока депутатских полномочий меня назначили советником председателя правительства области, затем – заместителем министра строительства, заместителем министра инвестиций и развития, а к концу 2016 года – министром. С этой должности я пришел на муниципальную службу в Сысертский городской округ.

– Получается, ваши профессиональные достижения во многом определила активная общественная позиция?

– Думаю, тут другое важнее. У меня всегда были хорошие наставники – начиная от моих родителей и старших товарищей до губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, а также Алексея Валерьевича Орлова, ныне главы Екатеринбурга, и депутата Государственной Думы Александра Евсеевича Хинштейна, который в свое время руководил рабочей группой по защите обманутых дольщиков. Это люди, которые поверили в меня и дали возможность проявить себя. И сегодня, когда я вижу ребят, которые «горят» каким-то проектом, ставлю себя на их место и делаю то же самое. Как и замечательные педагоги, воспитатели и мастера своего дела, которые работают в нашем муниципалитете с юным поколением. И это работает!

Фото: Галина Соловьёва

– Результат есть?

Наша молодежь после окончания школ поступает в техникумы и университеты Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга. С каждым годом все больше студентов после получения профессии возвращаются в Сысерть, чтобы продолжить делать ее лучшим местом для жизни. Ребята активно участвуют в жизни муниципалитета: занимаются волонтерством, проводят патриотические мероприятия, с энтузиазмом выходят на улицы населенных пунктов, чтобы посадить деревья, убрать мусор, благоустроить школьный двор, сделать новый туристический маршрут.

Самый яркий пример такой деятельности – «Лето на заводе». Молодежь объединилась и решила не просто сохранить памятник исторического значения, но и превратить его в креативный кластер, сделать новой точкой притяжения. Проект получил федеральную поддержку и поддержку главы региона, сейчас выполняем благоустройство исторического центра. Все это стало возможным не по взмаху волшебной палочки, а благодаря работе эффективной команды единомышленников, которые «заряжены» общей целью.

– Что бы вы посоветовали молодежи, которая только выбирает свой путь?

– Свердловская область – реально регион возможностей. Здесь масса мест, где можно реализовать свои таланты – в науке, спорте, творчестве, общественной деятельности! Главное, не бояться ставить перед собой глобальные цели и идти к ним. Тогда найдутся и единомышленники, и силы!