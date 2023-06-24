Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности

Режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объявлен в регионе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области ввел в регионе режим повышенной готовности. Прежде всего он касается сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующий указ подписан Евгением Куйвашевым 24 июня.

"Режим повышенной готовности для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен на территории Свердловской области", — говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

Министерствам и ведомствам, а также муниципальным администрациям региона, в чьи полномочия входит решение вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимо обеспечить выполнение соответствующих мероприятий. В их числе введение при необходимости круглосуточного дежурства ответственных, принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, эвакуационные мероприятия.

ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовано обеспечить контроль за исполнением указа. Также исполнение документа находится под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева.

Режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предполагает следующие обязанности для членов правительства и глав местных администраций: усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил Свердловской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на стационарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам Свердловской подсистемы РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения Свердловской области о чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также по повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

приведение при необходимости сил и средств Свердловской подсистемы РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Ранее Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.