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24 июня 2023, 20:10

Политолог Глеб Кузнецов прокомментировал реакцию губернаторов на ситуацию с ЧВК "Вагнер"

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности. Руководитель экспертного совета института социальных исследований Глеб Кузнецов прокомментировал реакцию российских губернаторов на ситуацию с ЧВК "Вагнер".

"У каждого губернатора своя история, свои основания делать что-то или не делать. Если вспомнить, что ваш губернатор, Евгений Владимирович [Куйвашев], Пригожину давно уже все сказал, и смысла ему сейчас выступать нет никакого — он, так сказать, понимал, что это за человек, когда это еще не стало модным. 

А другие — у губернаторов свой фронт работ. Не думаю, что есть какое-то универсальное правило и идеал, к которому губернаторы должны стремиться в этом смысле. Все установки сверху были даны сегодня заявлением президента, другие установки сверху, думаю, особо не нужны, все люди взрослые", — заявил Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета института социальных исследований.

Областная газета Свердловской области

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