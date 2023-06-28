Первый – «Витязь»

На церемонии открытия центра бокса Евгений Куйвашев отметил прославленных спортсменов, в том числе вручил знак «Заслуженный тренер Российской Федерации» дочери и внуку легендарного каменского боксера Александра Николаева Фото: Павел Ворожцов

27 июня в Каменске-Уральском открылся Центр прогресса бокса «Витязь». Старт работе центра и первому на его ринге состязанию – чемпионату УрФО по боксу – дал глава региона Евгений КУЙВАШЕВ. Спортивный объект – первый из числа аналогичных сооружений, которые планируется создать еще в пяти муниципалитетах региона.

Ждем новых чемпионов

Глава региона начал с экскурсии по Центру, первый камень в основание которого заложил четыре года назад (подробнее о Центре см. «ОГ» за 27 июня). Евгений Куйвашев отдельно отметил важность подготовки тренерского состава, который сможет замотивировать детей и подростков и вовлечь их в спорт. «Каменск-Уральский — это одна из жемчужин в короне всего бокса в Свердловской области. Отсюда вышли прославленные чемпионы и, безусловно, я не могу сегодня не вспомнить настоящего корифея, подвижника бокса Александра Федоровича Николаева. Без таких людей, как он, развитие этого уникального, потрясающего вида спорта было бы серьезно затруднено, а может быть и невозможно», — сказал Евгений Куйвашев. В день открытия центра прогресса бокса «Витязь» Александру Николаеву посмертно присвоено звание «Заслуженный тренер Российской Федерации». Награду губернатор Свердловской области вручил дочери легендарного спортсмена Ольге Кочетковой и внуку. В администрации муниципалитета уверяют: пустовать здание точно не будет.– В нашем городе бокс всегда был очень популярен. Мы воспитали целую плеяду прославленных спортсменов и тренеров, сегодня в секции бокса занимаются более 400 ребят. Этот центр – уникальное для города сооружение, которое позволило создать все условия для воспитания спортсменов высших достижений. И, я уверен, он еще подарит миру новых чемпионов, – отметил глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов. Первые тренировки прошли уже в день открытия центра: в залах собрались десятки юных спортсменов. Евгений Куйвашев пообщался с ребятами и сделал с ними фото на память.– Раньше занимался кикбоксингом в фитнес-клубе «Галактика» – он крошечный по сравнению с новым центром! Здесь же большие залы, много рингов, кардиозона. Есть новые виды боксерских груш, на которых можно отрабатывать удары. Заниматься здесь – одно удовольствие! Надеюсь, что благодаря занятиям смогу улучшить свои спортивные результаты, – поделился впечатлениями юный житель Каменска-Уральского Михаил Малютенков. Планируется, что центр будет работать не сам по себе, а в составе образовательно-спортивного кластера, сформированного в микрорайоне Южный Каменска-Уральского в рамках нацпроектов «Демография», «Образование», «Культура». Помимо спортивного учреждения, в него вошли школа, детсад и культурный центр. Вчера руководители учреждений, входящих в кластер, подписали соглашение о сотрудничестве.

Принял первые бои

Оснащение «Витязя» позволяет не только организовать тренировочный процесс, но и проводить соревнования разного уровня, включая всероссийские. В первый же день работы центра в нем стартовал чемпионат Уральского федерального округа по боксу «Битва Урала». В нем принимает участие больше 100 спортсменов в возрасте от 19 до 40 лет. Планируют проводить в центре и встречи, и мастер-классы с известными спортсменами. Например, на торжественную церемонию открытия комплекса приехали Сергей Лебедев, Петр Ян, Александр Поветкин, Александр Беспутин, Егор Мехонцев и другие звезды бокса. Они провели на спортивной арене автограф-сессию. Одному из самых маленьких спортсменов уральский боец Петр Ян подарил боксерские перчатки. – Очень рад, что возвели такой спортивный объект – красивый, функциональный, очень перспективный, – прокомментировал олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев. Пока «Витязь» – крупнейший центр бокса на Среднем Урале. Аналогичные сооружения появятся в Талице, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Серове и Красноуфимске. Дальнейшее развитие сети центров бокса в Свердловской области обсуждалось на совещании, в ходе которого губернатор Евгений Куйвашев отметил: таких объектов в Свердловской области может быть больше – сейчас рассматривается возможность строительства спортобъекта и в Екатеринбурге.