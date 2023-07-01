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Общество
1 июля 2023, 01:37

В Сысерти – новые автобусы

  Виктория АБДУМУТАЛИЕВА

Три автобуса общей стоимостью 15 млн рублей вышли на маршруты в Сысерти на этой неделе. Два курсируют по городу, третий – до села Новоипатово. Средства на приобретение транспорта были выделены из областного бюджета. 

– В час пик у нас всегда высокий пассажиропоток, маленькие автобусы не справляются с нагрузкой, поэтому администрация муниципалитета приняла решение закупить автобусы большей вместимости и заручилась поддержкой правительства региона, – пояснил руководитель МУП Сысертское АТП Игорь Михайлов.

Новые автобусы вмещают до 50 пассажиров каждый, в  салонах установлены камеры видеонаблюдения, в кабинах водителей – современные системы навигации. По маршруту №103-А до села Новоипатово автобус ходит четыре раза в  день, а  на городских маршрутах №2 и №1С они курсируют практически без перерывов.

С 11 июля в Сысерти запустят новый муниципальный маршрут до  поселка Заповедник и деревни Космакова, и в обратном направлении.

Областная газета Свердловской области
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