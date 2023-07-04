В уральскую столицу прибудут тысячи и тысячи паломников со всей страны. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Международный фестиваль "Царские дни" – череда памятных мероприятий, посвященных духовному подвигу святой Царской семьи, пройдет в Екатеринбургской митрополии с 8 по 21 июля 2023 года. «Областная газета» публикует полную программу фестиваля.

Как отмечает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в уральскую столицу прибудут тысячи и тысячи паломников со всей страны, чтобы принять участие в главных событиях Царских дней – ночной Божественной литургии на площади перед Храмом-Памятником на Крови, где трагически завершилась жизнь Царской семьи и ее верных поданных, и в Царском крестном ходе от Храма-на-Крови до монастыря Царственных страстотерпцев, на месте которого 105 лет назад были уничтожены останки.

Крестный ход возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений с Преосвященными владыками.

В фестивале традиционно примут участие известные ученые – историки, философы, богословы. Артисты и музыканты из различных регионов России и ближнего зарубежья проведут Царские музыкальные вечера. В музеях пройдут выставки, в программе также: фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле уральская!», V Детская Парусная регата имени Цесаревича Алексия, в которой примут участие более 200 юных яхтсменов УрФО, и другие мероприятия.

Полная программа фестиваля "Царские дни"

КАЛЕНДАРЬ БОГОСЛУЖЕНИЙ

16 июля, воскресенье

09.00 Божественная Литургия в приделе святых Царственных страстотерпцев Храма-Памятника на Крови.

13.00 Крестный ход по пути прибытия святых Царственных страстотерпцев в Екатеринбург (от станции Шарташ (ул. Куйбышева, 149А) до Храма-Памятника на Крови (ул. Царская, 10) по маршруту: ж. д. станция Шарташ – ул. Куйбышева – ул. Восточная – ул. Челюскинцев – ул. Свердлова – ул. К. Либкнехта – ул. Царская.

15.00 Малая вечерня с акафистом святым Царственным страстотерпцам. Исповедь. Храм-Памятник на Крови (нижний храм).

16.30–20.00 Всенощное бдение. Площадь перед Храмом-Памятником на Крови.

17.00–20.00 Всенощное бдение. Монастырь во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

23.30–02.00 Божественная Литургия. Площадь перед Храмом-Памятником на Крови.

17 июля, понедельник

~ 02.30 Традиционный крестный ход от Храма-Памятника на Крови до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме по маршруту:ул. Царская – ул. Толмачева – пр. Ленина – ул. Татищева – ул. Токарей – ул. Халтурина – ул. Техническая – ул. Решетская – Железнодорожный лесопарк – пос. Шувакиш – урочище Ганина Яма. По прибытии крестного хода – молебен святым Царственным страстотерпцам. Полевая кухня.

06.00 Божественная Литургия (ранняя). Храм-Памятник на Крови (нижний храм, алтарь на месте мученической кончины святых Царственных страстотерпцев).

09.00 Божественная Литургия (поздняя). Храм-Памятник на Крови (верхний храм).

09.00 Божественная Литургия. Монастырь во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

17.00 Всенощное бдение. Храм преподобного Сергия Радонежского монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

17.00 Всенощное бдение. Свято-Троицкий кафедральный собор (г. Алапаевск, ул. Чайковского, 19).

18 июля, вторник

00.00 Божественная Литургия. Свято-Троицкий кафедральный собор, г. Алапаевск.

02.30 Крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Алапаевского мужского монастыря во имя святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, Алапаевский район, п. Верхняя Синячиха.

06.00 Прибытие крестного хода в Алапаевский мужской монастырь во имя святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Молебен у шахты. Божественная литургия (ранняя).

09.00 Алапаевский мужской монастырь во имя святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Божественная литургия архиерейским чином.

XIX Международная православная выставка-форум

«От покаяния к Воскресению России»

13–19 июля 2023 г.

ДИВС

Адрес: Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3.

Время работы: 13–18 июля с 10.00 до 19.00, 19 июля с 10.00 до 16.00.

Телефон для справок: +7 (343) 385-35-35.

Сайт: pravosl.uv66.ru.

Экспозиционно-выставочный центр

монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма

15 июля, суббота

11.00–12.00 Открытие выставки «Августейшие велолюбители». В экспозиции представлены уникальные экспонаты – подлинные велосипеды конца XIX – начала XX вв., какими пользовалась и Царская семья, старинные образцы велосипедного инвентаря, уникальные документы, фотографии.

Действующие выставки монастырского музея: «Августейшие фотолюбители», «Царский путь следователя Н.А. Соколова», «ВысоЧАЙший ЧАЙ», «Александровский дворец/1917».

Часы посещения: ежедневно с 10.30 до 16.30. Вход свободный.

V Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения

(Екатеринбург – Алапаевск)

Организаторы: Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Министерство культуры области, областной краеведческий музей имени О. Е. Клера.

14 июля, пятница

10.00–16.45 Открытие V Музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений «История Императорского Дома Романовых в музейном пространстве страны». Пленарное заседание.

Музейно-выставочный комплекс «Дом Поклевских-Козелл» областного краеведческого музея имени О. Е. Клера: Екатеринбург, ул. Малышева, 46.

15 июля, суббота

16.45-17.00 Открытие выставки «Святитель Лука – врач, педагог, пастырь».

Культурно-просветительский центр «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8).

Вход свободный.

18 июля, вторник

13.30–17.30 V Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения «История Императорского Дома Романовых в музейном пространстве

страны». Пленарное заседание (продолжение работы, подведение итогов).

Музей памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске»: Алапаевск, ул. Перминова, 58.

Областной краеведческий музей им. О. Е. Клера

Адрес: Екатеринбург, ул. Малышева, 46.

Организаторы: Министерство культуры области, областной краеведческий музей имени О. Е. Клера, Уральский институт музейных проектов.

14 июля, пятница

17.00-18.30 Торжественное открытие стационарной экспозиции «Дом Романовых и Урал».

Телефон для справок: +7 (343) 376-47-19.

XХIIМеждународный фестиваль православной культуры

«Царские Дни»

10 июля, понедельник

15.00 Интеллектуальная мультимедийная командная игра «Познай истину». Тема: «Наследие эпохи Императора Николая II и диалог культур».

Концертный зал центра «Царский»: Екатеринбург, ул. Царская, 8. Вход по приглашению.

12 июля, среда

15.00 Интеллектуальная мультимедийная командная игра «Познай истину». Тема: «Наследие эпохи Императора Николая II и диалог культур».

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход по приглашению.

17.30 Царские встречи. Виктория Михайловна Калмыкова, главный хранитель Музея святой Царской семьи культурно-просветительского центра «Царский». Тема: «”Елизаветинская коллекция” в фондах Музея святой Царской семьи».

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

Видео на YouTube-канале центра «Царский».

19.00Царские музыкальные вечера. Концерт «Научи меня, Боже, любить!». К 150-летию С.В. Рахманинова. Исполнитель: лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Свердловской государственной академической филармонии Владислав Чепинога (фортепиано). Концерт ведет музыковед Анна Попова.

Концертный зал центра «Царский», вход по билетам. Пожертвование за билеты принимается перед началом мероприятия.

13 июля, четверг

15.00 Круглый стол по теме «Историческое наследие Императора Николая II в формировании российской идентичности и вызовы современности в XXI в.».

Участники: представители национально-культурных общественных объединений и традиционных религий, студенты учебных заведений области.

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход по приглашению.

17.30Царские встречи. Алексей Николаевич Гузанов (заслуженный работник культуры РФ, заместитель директора по учету и хранению музейных предметов – главный хранитель Государственного музея-заповедника «Павловск»; г. Санкт-Петербург). Тема: «Семья Великого Князя Константина Константиновича в Павловском дворце».

Концертный зал центра «Царский», вход свободный.

Видео на YouTube-канале центра «Царский».

18.30 Царские музыкальные вечера. Концерт «Любимой оперой дышу». Исполнители: лауреат международных конкурсов, руководитель оперной студии «Классика» Федор Березин (бас); лауреаты международных конкурсов Елена Диалло (сопрано) и Ирина Михалева (сопрано); лауреат всероссийских и международных конкурсов Анастасия Денисова (фортепиано). Концерт ведет Ирина Урусова.

Концертный зал исторического парка «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной воли, 49). Вход свободный.

19.00 Царские музыкальные вечера. Концерт «G. B. Pergolesi. Stabat mater». Исполнители: лауреаты международных конкурсов, артистки Симфонического хора Свердловской государственной академической филармонии Елена Григорьева (сопрано) и Дилиза Надырова (меццо-сопрано); лауреат всероссийских и международных конкурсов Марина Курлапова (фортепиано).

Концертный зал центра «Царский», вход по билетам. Пожертвование за билеты принимается перед началом мероприятия.

14 июля, пятница

17.30Царские встречи. Анна Эдуардовна Золотухина (научный сотрудник и экскурсовод Музея святой Царской Семьи центра «Царский»; Екатеринбург). Тема: «Обучение детей в семье Императора Николая II».

Концертный зал центра «Царский», вход свободный. Видео на YouTube-канале центра «Царский».

19.00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Полеты и бездны: из сокровищницы русской музыки». Исполнитель: лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Эндеберя (фортепиано; г. Москва). Концерт ведет музыковед Марина Принц.

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход по билетам. Пожертвование за билеты принимается перед началом мероприятия.

15 июля, суббота

12.30Царские музыкальные вечера. Концерт «К юбилею родного Екатеринбурга». Авторский духовно-патриотический концерт Александра Чеснокова.

Конференц-зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

14.00 Царские встречи. Андрей Анатольевич Борисюк (кандидат исторических наук, научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор книг об эпохе Императора Николая II; г. Москва). Тема: «Император Николай II и Великая война».

Конференц-зал Храма-Памятника на Крови (Екатеринбург, ул. Царская, 10). Вход свободный.

Видео на YouTube-канале центра «Царский».

15.00Царские музыкальные вечера. Концерт «Сквозь сирени широкую даль…».

Исполнители: ведущие солисты ГАБТ Узбекистана им. Алишера Навои, лауреаты международных конкурсов Лятифе Абиева (сопрано), Анжилика Мухаметзянова (сопрано), Бекзод Садыков (тенор). Музыкальный руководитель проекта – Людмила Слоним (фортепиано). Автор композиции, художественное слово – заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, режиссер-постановщик ГАБТ Узбекистана им. Алишера Навои Андрей Слоним.

Дом-музей П. И. Чайковского (Алапаевск, ул. Чайковского, 30). Вход свободный.

15.30 Царские музыкальные вечера. Концерт «Кодекс чести русского офицера». Исполнители: артисты Театра Слова народной артистки России Тамары Ворониной.

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

19.00Царские встречи. Владимир Ильич Большаков (доктор философских наук, президент Международного художественного фонда, член Международной Общественной палаты, профессор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, член Союза писателей и Союза журналистов России; г. Москва).

Тема: «Подвиг Царской Семьи и сакральность российской власти».

Конференц-зал Храма-Памятника на Крови (Екатеринбург, ул. Царская, 10). Вход свободный.

Видео на YouTube-канале центра «Царский».

19.00 Царские музыкальные вечера. Концерт представителей национальных диаспор: народная музыка стран, дружественных Российской Империи.

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

19.00 Царские встречи. Михаил Геннадьевич Балакаев (Член Союза историко-просветительских обществ «Наследие Империи», учитель истории Русской Классической Школы; г. Екатеринбург). Тема: «Героическая оборона Порт-Артура».

Храм в честь иконы Божией Матери «Порт-Артурская» (Екатеринбург, ул. Восточная, 30-а). Вход свободный.

17 июля, понедельник

16.00 Царские музыкальные вечера. Концерт-посвящение Императрице Александре Федоровне «Сокровенный свет». Исполнители: старший преподаватель кафедры оркестровых струнных инструментов УГК им. М. П. Мусоргского иерей Петр Муратов (альт), лауреат международного конкурса Ульяна Муратова (альт), артист Уральского академического филармонического оркестра Андрей Новосельский (фортепиано).

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

17.30 Царские встречи. Константин Александрович Залесский (историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О. А. Ржешевского.; г. Москва).

Тема: «Военные дневники Николая II. Новое прочтение». Презентация нового издания.

Концертный зал центра «Царский», вход свободный. Видео на YouTube-канале центра «Царский».

19.00Царские музыкальные вечера. Концерт «Сквозь сирени широкую даль…». Исполнители: ведущие солисты ГАБТ Узбекистана им. Алишера Навои, лауреаты международных конкурсов Лятифе Абиева (сопрано), Анжилика Мухаметзянова (сопрано), Бекзод Садыков (тенор). Музыкальный руководитель проекта – Людмила Слоним (фортепиано). Автор композиции, художественное слово – заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, режиссер-постановщик ГАБТ Узбекистана им. Алишера Навои Андрей Слоним.

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

18 июля, вторник

16.00 Царские встречи. Мария Кирилловна Залесская (главный редактор издательства «Молодая гвардия», историк, музыковед; г. Москва). Тема: «Вера как основа русского патриотизма на примерах Отечественной музыкальной культуры».

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

Видео на YouTube-канале центра «Царский».

17.30Царские музыкальные вечера. Концерт «Святые Земли Русской». Исполнители: социо-культурный проект «Скерцо» – лауреаты международных конкурсов: солистка СГАФ Екатерина Берегова (сопрано), Анастасия Крашенинникова (фортепиано), лауреат премии «Во славу Екатеринбурга» Татьяна Трушникова (худ. слово); лауреат международных конкурсов Тимофей Антропов (фортепиано).

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

19.00 Царские встречи. Петр Валентинович Мультатули (кандидат исторических наук, профессор кафедры истории МГУТУ, действительный член ИППО, член совета Союза историко-просветительских обществ «Наследие Империи», член Союза писателей России; г. Москва). Тема: «Король Франции и Наварры Людовик XVI и Император Всероссийский Николай II. Феномен мученичества христианских монархов».

Конференц-зал Храма-Памятника на Крови (г. Екатеринбург, ул. Царская, 10). Вход свободный.

Видео на YouTube-канале центра «Царский».

19 июля, среда

16.00 Кукольный музыкальный спектакль для детей «Солнечный лучик» о Цесаревиче Алексее.

Исполнители: лауреат международных конкурсов, ведущая солистка МГАДМТ им. Н. И. Сац Вера Азикова (сопрано), лауреат международных конкурсов, заместитель генерального директора Центра поддержки и развития современного искусства им. А. Караманова Анастасия Милованова (фортепиано), лауреат международных конкурсов, артист оркестра Московской государственной академической филармонии Андрей Пашкевич (скрипка), лауреат международных и всероссийских конкурсов, ведущий солист МГАДМТ им. Н. И. Сац Вячеслав Леонтьев (тенор), лауреат международных и всероссийских конкурсов Виктория Леонтьева (меццо-сопрано).

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

17.30Царские встречи. Людмила Анатольевна Лыкова (доктор исторических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории; г. Москва).

Тема: «Тобольская история Царской Семьи… Продолжение следует!»

Концертный зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

Видео на YouTube-канале центра «Царский».

19.00Царские музыкальные вечера. Концерт «Святая Царская Семья». Исполнители: ДТО «АССИСТ» Александро-Невского братства Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры г. Санкт-Петербурга Антон Галицкий и Анна Игорич.

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

20 июля, четверг

14.00 Музыкально-литературная гостиная клуба «У рояля».

Участники: Анна Эдуардовна Золотухина (научный сотрудник и экскурсовод Музея святой Царской Семьи центра «Царский»; г. Екатеринбург). Тема лекции: «Обучение детей в семье Императора Николая II»; концерт «Святые Земли Русской». Исполнители: социо-культурный проект «Скерцо» – лауреат международных конкурсов Иван Николаев (фортепиано), лауреат международных конкурсов, лауреат премии «Во славу Екатеринбурга!» Татьяна Трушникова.

Читальный зал областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78). Вход свободный.

17.30Царские встречи. Иподиакон Дионисий Солодовников (руководитель информационного отдела Рыбинской епархии, руководитель Общества памяти Великого Князя Сергея Александровича, действительный член ИППО; г. Рыбинск Ярославской области). Тема: «Родовая усадьба Романовых – Клины. История и перспективы возрождения древнего памятника».

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

Видео на YouTube-канале центра «Царский».

19.00Царские музыкальные вечера. Концерт «Вокализ» к 150-летию С. В. Рахманинова.

Исполнители: лауреат международных конкурсов, ведущая солистка МГАДМТ им. Н. И. Сац Вера Азикова (сопрано), лауреат международных конкурсов, заместитель генерального директора Центра поддержки и развития современного искусства им. А. Караманова Анастасия Милованова (фортепиано), лауреат международных конкурсов, артист оркестра Московской государственной академической филармонии Андрей Пашкевич (скрипка), лауреат международных и всероссийских конкурсов, ведущий солист МГАДМТ им. Н. И. Сац Вячеслав Леонтьев (тенор), лауреат международных и всероссийских конкурсов Виктория Леонтьева (меццо-сопрано).

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

21 июля, пятница

17.30Царские встречи. Татьяна Сергеевна Романюк (заведующая Музеем святой Царской Семьи культурно-просветительского центра «Царский», старший преподаватель кафедры онтологии и теории познания УрФУ, действительный член ИППО; г. Екатеринбург). Тема: «Традиции милосердия в Царской Семье».

Концертный зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

Видео на YouTube-канале центра «Царский».

19.00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Музыка на все времена». Исполнители: лауреаты международных конкурсов, артистка симфонического хора СГАФ Светлана Перевалова (сопрано) и Евгений Лядов (баритон); ансамбль скрипачей г. Екатеринбург (худ. рук. – Михаил Курлапов); ансамбль «PRIMAVERA» г. Березовский (худ. рук. – Ирина Русских); концертмейстер – лауреат всероссийских и международных конкурсов Марина Курлапова.

Конференц-зал центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный.

Справки о мероприятиях фестиваля по телефону +7 (343) 371-71-67

Силовое многоборье «Русский силомер»

15 июля, суббота

12.00 Турнир «Русский силомер». Предварительная регистрация спортсменов по телефону: +7 (912) 228-84-88.

14.00 Семинар «Презентация калькулятора «Русский силомер» для облегчения судейства».

Турнир и семинар проводит основатель силового многоборья на гимнастической перекладине «Русский силомер», член коллегии Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, абсолютный чемпион Урала, мастер спорта РФ по армрестлингу Игорь Владимирович Пыжьянов.

Место проведения: Площадь у Храма-Памятника на Крови (Екатеринбург, ул. Царская, 10).

Выставки и экспозиции

Храм-Памятник на Крови

– Фотовыставка «С любовью к России», посвященная святым Царственным страстотерпцам и истории России. Посещение самостоятельное и с экскурсоводом.

Вход свободный. Часы работы: ежедневно с 08.00 до 22.00 (исключая 16 и 17 июля).

– Музейная выставка «Святой Империи: к 270-летию со дня рождения и 12-летию канонизации преподобного Серафима Саровского». Посещение самостоятельное. Вход свободный. Часы работы: ежедневно с 08.00 до 22.00.

В зимнем саду Храма-Памятника на Крови проводятся тематические экскурсии:

– 13, 15, 16 июля в 13.00 – «Цветы в Доме Романовых»;

– 14, 17, 19, 21 июля в 13.00 – «История русского чаепития»;

– 18, 20 июля в 13.00 – «Русская детская игрушка».

Запись на экскурсии по телефону: +7 (953) 820-91-25 (Людмила Анатольевна Бродовикова).

Культурно-просветительский центр «Царский»

– Музей святой Царской семьи: документы, фотографии, личные вещи Царской семьи, экспонаты эпохи правления Императора Николая II и прочее.

– Зал истории патриаршества Русской Православной Церкви.

– Выставка «Государь Император Николай II в годы Первой Мировой войны»: к 155-летию Государя Императора Николая II и к 105-летию окончания Первой Мировой войны.

– Выставка «Сердце неистощимых сокровищ Урала»: к 300-летию г. Екатеринбурга. Открытие – 13 июля в 10.00.

– Выставка «К 20-летию Храма-Памятника на Крови».

– Выставка к 105-летию мученического подвига святой Царской Семьи «Торжествующий Дух».

– Выставка Центрального военного округа «Za Vеру и Отечество»: с 12 июля по 30 сентября 2023 г.

– Выставка Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества «Святитель Лука – врач, педагог, пастырь»: с 15 по 23 июля 2023 г.

Часы посещения: ежедневно с 10.00 до 19.00, 16 июля с 10.00 до 23.00.

Телефон для справок: +7 (343) 371-71-67.

Мультимедийный исторический парк

«Россия – Моя история. Свердловская область»12–21 июля

1. Обзорные экскурсии по экспозиции «Романовы» (история России в период XVII – начало ХХ вв.)

Время проведения экскурсий по предварительной записи: вторник – суббота в 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.00.

2. Обзорные экскурсии по экспозиции «Не словом, а делом»: выставка о Петре Великом и Никите Демидове».

Время проведения экскурсий по предварительной записи: вторник – воскресенье в 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.00.

3. Тематическая экскурсия «Первая мировая война, Революция 1917 года и Гражданская война в России».

Время проведения экскурсий по предварительной записи: 16 июля 2023 года, воскресенье в 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.00.

4. Исторический мультимедийный выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого».

Помимо художественной составляющей, в основу выставки легла большая научно-исследовательская работа: цифровые версии исторических и современных картин из запасников Государственного Русского музея, видеоролики, разнообразная инфографика и познавательная информация о жизни и свершениях Петра I. Мультимедийное оборудование исторического парка позволит самостоятельно изучить экспозицию с помощью сенсорной панели.

Время посещения выставки по входному билету: вторник – воскресенье в 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.00.

5. Концерт классической музыки «Любимой оперой дышу» (арии и дуэты из опер) лауреата международных конкурсов, художественного руководителя оперной студии «Классика» Федора Березина (бас). Участники дуэтов – лауреаты международных конкурсов Елена Диалло (сопрано) и Ирина Михалева (сопрано). Партия фортепиано – лауреат всероссийских и международных конкурсов Анастасия Денисова.

13 июля, четверг. Концертный зал. Вход свободный.

Адрес: Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49.

Музей святости исповедничества и подвижничества на Урале

Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Выставка «Семь тайн Архимандрита Кирилла». Выставка посвящена Архимандриту Кириллу (Бородину), ученику преподобного Севастиана Карагандинского.

Время работы музея: ежедневно с 9.00 до 19.00.

Предварительная запись на экскурсии по тел. +7 (922) 137-55-29.

Адрес: Екатеринбург, ул. Вали Котика, 13А.

VДетская парусная регата

памяти святого Цесаревича Алексия

14–15 июля 2023 года

Организаторы: Екатеринбургская епархия, Братство православных следопытов, Центр патриотического воспитания «Каравелла» и региональное отделение Императорского православного палестинского общества.

14 июля, пятница

10.00 Парусная регата. Первенство в классах яхт: «Оптимист», «Луч», «Кадет», «Штурман», «Двухмачтовая яхта» среди юношей и девушек.

Место проведения: Акватория Верх-Исетского водохранилища и водноспортивная база ЕМШ ДОСААФ: Екатеринбург, ул. Малый Конный полуостров, 15.

15 июля, суббота

16.00 Марш участников от Свердловского государственного академического театра драмы до Храма-Памятника на Крови вдоль исторической части Городского пруда. Награждение победителей на торжественном построении. Открытие бюста Страстотерпца Наследника Цесаревича Алексея в культурно-просветительском центре «Царский».

Место сбора для марша: Екатеринбург, пл. Октябрьская, 2.

Место церемонии награждения: Екатеринбург, ул. Царская, 10.

Фестиваль колокольного звона

«Благовествуй, землеУральская!»

8–18 июля 2023 года

Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви

Уральский колокольный центр

Фестивальные и богослужебные колокольные звоны совершают:

Николай Иванович Завьялов, доцент кафедры церковно-практических и общих гуманитарных дисциплин Сретенской духовной академии, старший звонарь Сретенского монастыря, г. Москва; Василий Викторович Вакатов, старший звонарь прихода Сретения Господня, г. Пушкино Московской области; Василий Анатольевич Садовников, заведующий центром колокольного искусства государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», старший звонарь Успенской звонницы Ростовского кремля, г. Ростов Великий; Алексей Владимирович Талашкин, заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии, г. Новосибирск; Андрей Евгеньевич Иванов, звонарь храма Сретения Господня, г. Санкт-Петербург; Олег Валерианович Тимофеев, звонарь Софийского собора, г. Вологда; Вячеслав Александрович Волхонский, старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, старший звонарь Софийского кафедрального собора, г. Великий Новгород; Иерей Димитрий Бажанов, председатель отдела «Уральский колокольный центр Екатеринбургской епархии», г. Екатеринбург; лучшие звонари Екатеринбургской митрополии и выпускники Уральской школы звонарей.

8 июля, суббота

17.00 Концерт колокольных звонов в г. Каменске-Уральском у часовни святого благоверного Великого Князя Александра Невского.

Адрес: Каменск-Уральский, пр. Победы, 1Б.

14 июля, пятница

18.30 Концерт колокольных звонов у храма-колокольни «Большой Златоуст»: Екатеринбург, ул. 8 марта, 17А.

Во время концерта состоится торжественное вручение дипломов выпускникам Уральской школы звонарей.

В концерте примут участие:

– военный духовой оркестр Центрального военного округа под управлением главного дирижера сводного оркестра Центрального военного округа полковника Сергея Владиславовича Алеева;

– хор «Уральский формат» храма-колокольни «Большой Златоуст» под управлением Елены Петровны Потаповой;

– настоятель храма-колокольни «Большой Златоуст», иерей Виктор Явич – авторские стихи.

По окончании концерта состоится мастер-класс по колокольному звону для всех желающих.

16 июля, воскресенье

13.00 Колокольный звон на передвижной звоннице во время крестного хода по пути прибытия святых Царственных страстотерпцев в Екатеринбург (ст. Шарташ – Храм-Памятник на Крови).

15.00 Встреча колокольным звоном крестного хода у Храма-Памятника на Крови (г. Екатеринбург, ул. Царская, 10).

16.30–20.00 Всенощное бдение в Храме-Памятнике на Крови.

23.30–02.00 Ночная Божественная Литургия в Храме-Памятнике на Крови.

17 июля, понедельник

~02.30 Проводы колокольным звоном крестного хода (Храм-Памятник на Крови – Мужской монастырь во имя святых Царственных страстотерпцев).

18 июля, вторник

9.00 Праздничные колокольные звоны на Божественной Литургии в Алапаевском мужском монастыре во имя святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.