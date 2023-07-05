В Ирбите прошли учения по борьбе с распространением холеры

В учениях принимали участие представители минздрава и учреждений здравоохранения Свердловской области, а также специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Плановые тактико-специальные учения по борьбе с распространением холеры прошли в Ирбитской центральной городской больнице (ЦГБ). В учениях принимали участие представители минздрава и учреждений здравоохранения Свердловской области, а также специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В ходе учений медицинское учреждение функционирует в режиме готовности, специалисты усиливают санитарно-карантинный контроль. Отрабатывается порядок перепрофилирования и оснащения отделений больницы, применяются практические навыки изоляции пациентов с подозрением на холеру, задействуется и схема оповещения служб о выявлении заболевшего.

Участники мероприятия также проверяют защитные средства, медицинские укладки, отрабатывают порядок надевания и снятия средств индивидуальной защиты, алгоритм экстренной личной профилактики и текущей дезинфекции.

По легенде учений подозрения об опасной инфекции у бригады медиков Ирбитской ЦГБ появились после обращения в кабинет неотложной помощи семейной пары, вернувшейся из Индии. Пациенты жаловались на слабость, дискомфорт в животе, частый стул, многократную рвоту, жажду, сухость во рту и судороги в икроножных мышцах. Врачи вызвали профильных специалистов.

«Холера — это особо опасное острое инфекционное заболевание, которое передается от заболевшего человека здоровому. В результате массивной потери жидкости происходит обезвоживание организма, состояние пациента стремительно ухудшается, ему нужна срочная медицинская помощь. Лечение в таких случаях проводится в стационаре инфекционного госпиталя, и к нему нужно приступить как можно скорее», — рассказал главный врач Ирбитской ЦГБ Дмитрий Подушкин.

Отмечается, что сотрудники больницы продемонстрировали высокий уровень подготовки. Благодаря организованной видеотрансляции хода учений более 120 приглашенных гостей из всех территорий Свердловской области в реальном времени наблюдали за действиями специалистов на телеэкранах.

На сегодняшний день случаев заболевания инфекциями, имеющими важное международное значение, на территории России не зарегистрировано. Однако риск распространения холеры в мире высокий. С начала 2023 года зарегистрировано свыше 55 тысяч случаев холеры в 28 странах, наибольшее число выявлено в Афганистане, Сомали, Ираке, Иране, Ливане.