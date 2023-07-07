Темы дня

Общество
7 июля 2023, 09:09

«Совет да любовь» – в «золотой юбилей»

  Василий Алексеев
После награждения супруги Дучинские передали огонь семейного очага молодоженам, только скрепившим отношения узами брака. Фото: Полина Зиновьева

После награждения супруги Дучинские передали огонь семейного очага молодоженам, только скрепившим отношения узами брака. Фото: Полина Зиновьева

В преддверии Дня семьи, любви и верности супруги Владимир и Лилия Дучинские из Екатеринбурга удостоены знака отличия Свердловской области «Совет да любовь». В  этом году они отметили золотую свадьбу. Церемония прошла в отделе ЗАГС Железнодорожного района столицы Урала, где в этот же день сочетались браком 26 пар. 

Лилия Васильевна и Владимир Михайлович сыграли свадьбу в январе 1973 года. Пара воспитала двух детей, а теперь посвящает себя внукам.

– У нас с супругом было много общего. Мы любили читать одни и те же книги, знали поэтов и поэзию. У нас всегда была тема для разговора. В семье должно быть понимание. Это главное для отношений, – поделилась с  «ОГ» Лилия Васильевна. 

– Надо уважать друг друга. И,  бывает, уступать, даже если ты прав, и если, кажется, это нелегко. Понимание и уважение – вот залог счастья, – добавляет ее супруг. 

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.07.2023, 11:41 / Общество
В 8 районах Свердловской области ликвидированы пожары
07.07.2023, 11:15 / Общество
Медицинское оборудование за 160 миллионов рублей ввели в эксплуатацию в Нижнем Тагиле для борьбы с онкологией
07.07.2023, 11:10 / Общество
Госдума предложила упростить продажу квартир, купленных на средства маткапитала
07.07.2023, 10:56 / Общество
В больнице Екатеринбурга внедрили новую систему идентификации с помощью сигнальных браслетов
07.07.2023, 10:48 / Общество
Проекты по развитию агротуризма в Свердловской области получили поддержку губернатора Евгения Куйвашева