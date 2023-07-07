«Совет да любовь» – в «золотой юбилей»

После награждения супруги Дучинские передали огонь семейного очага молодоженам, только скрепившим отношения узами брака. Фото: Полина Зиновьева

В преддверии Дня семьи, любви и верности супруги Владимир и Лилия Дучинские из Екатеринбурга удостоены знака отличия Свердловской области «Совет да любовь». В этом году они отметили золотую свадьбу. Церемония прошла в отделе ЗАГС Железнодорожного района столицы Урала, где в этот же день сочетались браком 26 пар.

Лилия Васильевна и Владимир Михайлович сыграли свадьбу в январе 1973 года. Пара воспитала двух детей, а теперь посвящает себя внукам.

– У нас с супругом было много общего. Мы любили читать одни и те же книги, знали поэтов и поэзию. У нас всегда была тема для разговора. В семье должно быть понимание. Это главное для отношений, – поделилась с «ОГ» Лилия Васильевна.

– Надо уважать друг друга. И, бывает, уступать, даже если ты прав, и если, кажется, это нелегко. Понимание и уважение – вот залог счастья, – добавляет ее супруг.