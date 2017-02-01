Незаконную свалку можно убрать через интерактивную карту

Из Свердловской области о незаконных свалках пока никто не сообщил.

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

Опубликовано в №19 от 02.02.2017

В России стартовал Год экологии, и специальный оргкомитет, который возглавил спецпредставитель президента по экологии и транспорту Сергей Иванов, принял и начал воплощать в жизнь обширный план действий.

В частности, уже строятся пять заводов по переработке мусора, создаются два национальных парка и два заповедника, по всей стране разгребают кучи мусора. По самым приблизительным подсчётам, у нас в стране более 20 тысяч свалок, и примерно половина из них — несанкционированные. Их координаты теперь можно сообщать на специальный сайт kartasvalok.ru. На него может зайти любой человек, выбрать свой регион, обозначить место, где находится стихийная свалка. Оно будет показано на интерактивной карте и поставлено на учёт в местных структурах, отвечающих за утилизацию отходов.