Верховный суд отказал в очередной жалобе защите Дмитрия Лошагина

Адвокату Александру Добровинскому, который представляет интересы осуждённого за убийство жены фотографа Дмитрия Лошагина, Верховный суд РФ отказал в подаче кассационной жалобы по делу подзащитного.

Это не первая попытка защитника добиться пересмотра дела известного фотографа. Ранее Добровинский пытался через Верховный суд признать законным первый, оправдательный приговор, однако жалоба была передана в Свердловский облсуд, а он отказал.

Охотников, чьи собаки загрызли ребёнка, оставили на свободе

Мера пресечения в отношении одного из фигурантов дела о причинении смерти по неосторожности, 54-летнего жителя деревни Пальмино, — подписка о невыезде.

Ещё один, 42-летний охотник, также даст подписку, но после окончания следственных мероприятий, сообщили в СКР. Изначально следователи ходатайствовали об аресте мужчин, чьи собаки загрызли семилетнюю девочку прямо на детской площадке, но суд не стал лишать задержанных свободы.

Поджигатель соседей «из-за тараканов» получил 17 лет

Свердловский облсуд приговорил 24-летнего жителя Среднеуральска, который поджёг комнату соседей по общежитию вместе с людьми, к 17 годам лишения свободы.

В августе 2015 года у молодого человека произошёл конфликт из-за тараканов с 25-летней соседкой. Мужчина облил дверь горючей жидкостью и поджёг. Медики спасли ребёнка, но его мать скончалась от полученных ожогов. Сестра погибшей получила травмы, выпрыгнув из окна на втором этаже.