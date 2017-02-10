Росгвардия изъяла на Среднем Урале 7 тысяч «стволов»

Сегодня в Свердловской области зарегистрированы около 94 тысяч охотников, получивших билет единого федерального образца. Фото: Алексей Кунилов

В прошлом году количество административных правонарушений, связанных с оборотом оружия в Свердловской области, выросло на 13 процентов. Сотрудники Росгвардии изъяли у свердловчан свыше 7 тысяч единиц оружия.

В преддверии профессионального праздника сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), который отмечается завтра, мы поговорили с представителями руководства управления Росгвардии по Свердловской области.

— В прошлом году подразделения ЛРР МВД перешли в подчинение Росгвардии. Что изменилось?

Виктор Навоев, замначальника Управления — начальник Центра ЛРР Росгвардии по Свердловской области:

— Если говорить о том, что касается обычных граждан, то принципиальных изменений не произошло. Подразделения МВД, контролирующие оборот оружия и частную охранную деятельность, перешли в подчинение Росгвардии. Основная задача структуры ЛРР осталась прежней, сокращения штатов не произошло. Наши подразделения сейчас дислоцированы в 42 муниципалитетах Свердловской области.

С 1 января 2018 года к полномочиям Росгвардии будет относиться проведение контрольного отстрела оружия с нарезным стволом, приём, хранение и уничтожение изъятого, добровольно сданного или найденного оружия, патронов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, а также выдача во временное пользование физическим и юрлицам оружия и патронов к нему.

— Каковы итоги первого года работы подразделений в Росгвардии?

Станислав КОСТАРЕВ, замначальника Центра ЛРР Управления Росгвардии по Свердловской области:

— В 2016 году за различные нарушения у граждан временно изъято 7 тысяч 174 единицы оружия. Число преступлений с использованием оружия снизилось за год на 3,5 процента. А вот число административных правонарушений, напротив, выросло на 13 процентов. Связано это с ужесточением контроля за исполнением законодательства в области оборота оружия.

При этом из 70 преступлений с огнестрельным оружием только в 16 случаях фигурировало зарегистрированное.

— За что обычно у владельцев отбирают оружие, ведь оно выдаётся на законных основаниях?

В.Н.: — Основаниями являются, например, аннулирование разрешения (если возникают такие обстоятельства, как, к примеру, судимость. — Прим. ред.), нарушения правил хранения и ношения оружия. Кроме того, граждане чаще всего забывают о том, что срок действия разрешающего документа истекает, и подают документы на продление слишком поздно. Для многих становится неприятным сюрпризом протокол об административном правонарушении за просрочку. Также лицензии могут лишить за нарушение сроков регистрации приобретённого оружия. По закону, чтобы поставить купленное оружие на учёт, отводятся 14 рабочих дней.

— За лицензией на оружие нужно приходить лично?

С. К.: — За получением лицензии — да. А вот для того, чтобы подать документы на её получение или продление — необязательно. То есть если вы придёте в отдел ЛРР сами со всеми бумагами, вам не откажут в приёме и помогут оформить документы, но приоритет всё же отдаётся сейчас электронному документообороту. Зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг и оформить заявку можно и в МФЦ, и со своего домашнего компьютера, и даже в офисах ЛРР. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы гражданин проводил в нашем учреждении не больше 15 минут.

Сейчас порядка 70 процентов обращений к нам идёт в электронной форме (год назад было всего 5 процентов). И хотелось бы добавить, чтобы граждане рассчитывали своё время: собирать документы лучше за 2–3 месяца до окончания срока разрешения, а подавать — не позже чем за месяц.

— Никакие новые справки не добавились?

В.Н.: — Нет. Заявление, паспорт гражданина РФ, медзаключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, заключение по результатам химико-токсикологических исследований. Если человек собирается приобрести оружие для охоты, плюсом будет охотничий билет. Если охотничьего билета нет, а приобретается, допустим, гладкоствольное ружьё, разрешение может быть выдано только на его хранение в целях самообороны. Из дома такое оружие владелец выносить не сможет. Кроме того, если оружие приобретается впервые, нужно пройти специальную подготовку, связанную с правилами безопасного обращения с оружием. Сделать это можно в специализированных негосударственных образовательных учреждениях в присутствии сотрудника подразделения ЛРР Росгвардии.

— Кому обычно отказывают?

С.К.: — Все основания для отказа оговорены в законодательстве. Но если в двух словах — не получат лицензию граждане, которым это противопоказано по медицинским основаниям, лица моложе 18 лет (а для огнестрельного оружия ограниченного поражения, то есть травматического, претенденту и вовсе должен исполниться 21 год). Основанием для отказа может являться наличие судимости, совершение нескольких административных правонарушений, отсутствие постоянной регистрации по месту жительства, факты употребления наркотиков, психотропных веществ или алкоголизм…

— А сами граждане оружие сдают? Не привлекают ли к ответственности тех, кто решил избавиться от «ствола» или патронов?

С.К.: — Если гражданин добровольно сдаёт оружие и боеприпасы, никто его за это не привлечёт к ответственности. Естественно, в случае если он не использовал это оружие для совершения противоправных деяний. Напротив, в Свердловской области, к примеру, действует программа по выплате денежного вознаграждения добровольно сдающим оружие и боеприпасы. Всего же в 2016 году жители сдали 6 тысяч 785 единиц боеприпасов, 105 единиц оружия, 21 килограмм взрывчатых веществ и пороха, 3 гранаты и 1 артиллерийский снаряд. Областной департамент общественной безопасности выплатил гражданам 407 тысяч 189 рублей.

Оружие и боеприпасы сдать несложно. Достаточно обратиться в правоохранительные органы по месту жительства с заявлением, оформить заявку в департамент и ждать назначенную компенсацию. В среднем она составляет от 1 500 рублей за единицу оружия, но, естественно, каждый случай рассматривается отдельно.