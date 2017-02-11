Амурские тигры живут на два государства

Тигры не должны ощущать государственные границы.

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«Областная газета» и «Хэйлунцзянская экономика» очень похожи. «ХЭ» — тоже самая читаемая ежедневная газета китайской провинции, выходит тиражом 70 000 экземпляров. На Российско-Китайском ЭКСПО наши издания подпишут соглашение о сотрудничестве. А пока начинаем обмениваться информацией о подготовке к выставкам ЭКСПО и ИННОПРОМ.

Опубликовано в №26 от 11.02.2017

В России и в Китае растёт популяция амурских тигров. Специалисты обеих стран делают всё возможное, чтобы звери не ощущали государственных границ.

Заместитель директора центра исследования кошек Национального лесного управления Китая Чжан Минхай заявил, что с восстановлением экологической среды в лесах на северо-востоке Китая дикие амурские тигры начинают обитать в горах Чанбайшань провинции Цзилинь, горах Ваньдашань провинции Хэйлунцзян и в других регионах Китая. Также больше зверей стало в пограничном регионе между Китаем и Россией, передаёт газета «Хэйлунцзянская экономика». Это подтверждают и российские коллеги.

— Мы сами активно охраняем тигров в приграничных районах Дальнего Востока России, их стало больше, и они активно расширяют территории своего обитания. В Китае отмечают рост популяции амурских тигров с 3–5 до 20–25 особей. Половина из них — это те амурские тигры, которые живут на два государства, не замечая государственных границ, — рассказал ТАСС директор Приморского филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Чтобы сделать трансграничный канал миграции тигров более удобным, в провинции Хэйлунцзян защитники животных активно ищут и уничтожают охотничьи силки в лесах. Также с 2014 года на территории региона полностью запрещена коммерческая лесоразработка, что привело к увеличению поголовья кабанов, косуль и других копытных животных, на которых охотятся тигры. Это создаёт хорошую среду для размножения хищников.