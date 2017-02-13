Тренера из Нижнего Тагила наградили за спасение семьи в Анапе

33-летний Владислав Смирнов занимается плаванием с раннего детства. Фото: vk.com

Опубликовано в №27 от 14.02.2017

Тренер по плаванию нижнетагильской ДЮСШ «Юпитер» Владислав Смирнов награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени (указ губернатора см. ниже). Напомним, в конце июля прошлого года он спас тонувшую семью в Анапе.

История эта облетела все СМИ, одной из первых о поступке тагильчанина написала «Областная газета». Отдыхая с семьёй на диком пляже, Владислав заметил, что надувной матрас с женщиной и её дочкой уносит в море, отец в спасательном жилете поплыл за ними, но быстро обессилел. Владислав бросился в море и полтора километра догонял матрас, а потом ещё и буксировал его, подобрав по пути отца семейства.

Награждение состоится завтра в резиденции губернатора. Владислава пригласили на приём, а зачем — не сказали: в чём дело, он узнал только от корреспондента «ОГ».

— Сюрприз, конечно, — сказал он в ответ на наше поздравление. — Мне поначалу шумиха в СМИ не очень понравилась, но потом я подумал, что пусть люди знают, что море бывает обманчиво и коварно. А тонет, как ни парадоксально, тот, кто умеет плавать, но переоценивает свои силы. Кто плавать не умеет, тот и рисковать не будет…