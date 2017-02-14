Областная газета
Общество 14 февраля 2017, 17:53

Средний Урал — в ТОП-5 по закредитованности населения

Реже всего свердловчане задерживают выплаты по ипотеке – в 2,6 процента случаев, чаще – по кредитным картам – доля просрочки составляет 24,5 процента. Фото: Алексей Кунилов

Средний Урал – в числе самых активных пользователей кредитами наряду со столицей и богатой нефтегазовой Тюменской областью. При этом количество просроченных платежей в нашей области за год почти не выросло. Таковы итоги кредитования россиян в 2016 году по данным Объединённого кредитного бюро.

Аналитики подсчитали, кто и сколько брал денег у кредитных организаций. Оказалось, за прошлый год россияне взяли 25,83 миллиона новых кредитов общим объёмом более 3,25 триллиона рублей. По сравнению с 2015 годом количество кредитов стало больше на 14 процентов. Хорошо выросло ипотечное кредитование – на 16 процентов, на 10 процентов увеличилось и автокредитование.

– Высокие объёмы выдачи кредитов – это положительная, а не отрицательная характеристика состояния экономики региона, – поясняет доктор экономических наук Максим Марамыгин, директор института финансов и права Уральского государственного экономического университета. – К тому же в Свердловской области просрочка платежей по этим кредитам находится на вполне приемлемом уровне – так же, как и в целом по Уралу и Сибири. Земляки не любят долги – так сказываются наши кержачные рассудительность и прагматичность. Специфика свердловского заёмщика – в ответственном отношении к кредитам: взяли – значит, отдадим.

Если у свердловчан в 2016 году доля задолженности платежей начиная от одного дня всего 13 процентов (ниже, чем в среднем по стране), то у «лидера» России по этому показателю Ингушетии – 53,2 процента. Соседи-тюменцы задерживают выплаты ещё реже, чем свердловчане – всего в 10 процентах, челябинцы – в 17 процентах, а пермяки – в 14 процентах случаев.

Топ-5

Самые закредитованные регионы, в млрд рублей

  • 1. Москва и Московская область – 542
  • 2. Санкт-Петербург и Ленинградская область – 180
  • 3. Тюменская область – 156
  • 4. Свердловская область – 136
  • 5. Краснодарский край – 134

Источник: Объединённое кредитное бюро

  • Опубликовано в №28 от 15.02.2017
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