Областная газета
Общество 16 февраля 2017, 06:00

Блюдо от шеф-повара: Филе сибаса, запечённого с овощами и ароматными травами

Подавать рыбу рекомендую с лёгким салатом и долькой лимона. Фото: реста–менеджемент

Сюжет

Со вкусом
Всё о вкусной еде и людях, которые её создают.



Михаил Аракелов, шеф-повар ресторана «Стейк-Хаус»: филе сибаса,  запечённого с овощами  и ароматными травами

Ингредиенты:

  • сибас,
  • сливочное масло, 
  • зелень,
  • лимон,
  • томаты черри,
  • чеснок,
  • соль,
  • перец,
  • вино

Михаил Аракелов, шеф-повар ресторана «Стейк-Хаус». Фото: реста–менеджемент

Способ приготовления:

Солим филе сибаса с двух сторон крупной солью. Затем на оливковом масле обжариваем томаты черри, разрезанные пополам, нарезанный чеснок и лепестки тимьяна. На железный лист укладываем фольгу, на фольгу – пергамент, на пергамент – рыбу кожей вниз. На филе выкладываем томаты, немного сливочного масла, наливаем сухого вина. Закрываем фольгу плотно, чтобы не поступал воздух. Выпекаем при 180 градусах 7–8 минут.

  • Опубликовано в №29 от 16.02.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Рубрика «Замужем за»

Рубрика «Замужем за»
Жена Антона Шипулина: «Я была той, кто не спрашивал его о спорте»

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

Новые тарифы Екарты

Новые тарифы Екарты

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА