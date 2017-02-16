Блюдо от шеф-повара: Филе сибаса, запечённого с овощами и ароматными травами

Подавать рыбу рекомендую с лёгким салатом и долькой лимона. Фото: реста–менеджемент

Сюжет Со вкусом

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Михаил Аракелов, шеф-повар ресторана «Стейк-Хаус»: филе сибаса, запечённого с овощами и ароматными травами

Ингредиенты:

сибас,

сливочное масло,

зелень,

лимон,

томаты черри,

чеснок,

соль,

перец,

вино

Михаил Аракелов, шеф-повар ресторана «Стейк-Хаус». Фото: реста–менеджемент

Способ приготовления:

Солим филе сибаса с двух сторон крупной солью. Затем на оливковом масле обжариваем томаты черри, разрезанные пополам, нарезанный чеснок и лепестки тимьяна. На железный лист укладываем фольгу, на фольгу – пергамент, на пергамент – рыбу кожей вниз. На филе выкладываем томаты, немного сливочного масла, наливаем сухого вина. Закрываем фольгу плотно, чтобы не поступал воздух. Выпекаем при 180 градусах 7–8 минут.