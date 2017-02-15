«Два обязательных экзамена — это слишком мало»

Сергей Кравцов регулярно проводит онлайн-встречи на тему экзаменов. Фото: obrnadzor.gov.ru

Опубликовано в №29 от 16.02.2017

В среду 15 февраля глава Рособрнадзора Сергей Кравцов провёл Всероссийскую интернет-встречу с родителями старшеклассников, посвящённую государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах. Публикуем самые острые выдержки беседы.

— Ходят упорные слухи, что со следующего года выпускники 11-х классов будут сдавать обязательный экзамен по русскому языку ещё и в устной форме, это так?

— Мы не планируем вводить в 2018 году устную часть ЕГЭ по русскому языку, поспешных решений в этом вопросе быть не должно. Возможно, в 2018 году предложим девятиклассникам добровольно сдать устную часть по этому предмету. После этого будем рассматривать вопрос введения устной части по русскому языку и на ЕГЭ.

— Дочь будет сдавать ЕГЭ по иностранному языку. В нём есть устная часть. Как проходит этот экзамен и как оценивается?

— Экзамен по иностранному языку выпускники российских школ сдают по выбору. Он проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Устная часть в этом экзамене появилась в 2015 году, и она является добровольной: за обязательную письменную выпускник может получить максимум 80 баллов, за дополнительную устную — максимум 20 баллов. Устная часть сдаётся в отдельный день, влияет на получение максимальной оценки знаний.

— С результатами письменной части экзаменов и дети, и родители могут ознакомиться. Могут ли так же открытыми быть и результаты устной части аттестации?

— Ответ ученика по иностранному языку записывается и хранится. Пока — только для использования в случае, если ученик обратится с апелляцией, для рассмотрения жалобы на конфликтной комиссии. Сейчас мы делаем такую технологию, когда можно будет прослушать свой ответ в личном кабинете на сайте государственной аттестации — так же, как можно посмотреть письменные экзаменационные работы после их проверки комиссией. Когда мы подойдём к устной сдаче русского языка на ЕГЭ, у нас будет возможность хранить в личном кабинете каждого школьника не только письменные бланки, но и устные ответы.

— Прежде девятиклассники сдавали только два выпускных экзамена — по русскому языку и математике. Сейчас они должны сдать ещё и два экзамена по выбору. Зачем усложнили выпуск из 9-го класса?

— Когда лично я был девятиклассником, то сдавал семь экзаменов. В другое время 9-е классы сдавали пять предметов. Два обязательных экзамена — это слишком мало, поскольку привело к падению качества образования. Два экзамена по выбору вдобавок к русскому языку и математике сориентируют учеников на подготовку по конкретным предметам, ЕГЭ им будет легче сдавать.

— Как быть, если совпал день сдачи ЕГЭ по двум предметам?

— Есть немного школьников, которые выбирают сдавать экзамен и по естественно-научным, и гуманитарным предметам. В этом случае один из них можно сдать в день проведения экзамена, а другой — в резервный день. А если и в резервный день сдать экзамен не получается, будет предоставлен ещё один день, когда можно сдать экзамен по всем предметам.

— Кроме мобильных телефонов и шпаргалок что ещё запрещено брать с собой на экзамен?

— Я лучше скажу, что можно: хорошее настроение, знания, паспорт и чёрную капиллярную ручку. Больше ничего. Если ручки не будет — её предоставят в пункте приёма ЕГЭ. Ещё советую перед испытанием хорошенько выспаться — и ребёнку, и родителям.

— Если ученик справился с базовой математикой, а профильную не сдал, будет ли у него возможность пересдать профильную?

— Нет, только в следующем году. Экзамен по базовой при этом будет засчитан.

— Можно ли отказаться от ЕГЭ по выбору?

— Можно просто не явиться на экзамен. Но лучше предупредить организаторов об этом заранее.

— Внук заканчивает нынче 11-й класс. Вижу, что у детей бешеная нагрузка. Он весь в работе — готовится к экзаменам без отдыха. Зачем ещё выдумали нагружать выпускников какими-то всеобщими контрольными работами по всем предметам?

— Вся нагрузка старшеклассников — исключительно в соответствии со школьной программой. В 10-м и 11-м классах идёт профильное обучение, по своим профильным предметам выпускники будут сдавать ЕГЭ. Но это не значит, что они могут не знать другие предметы. Базовый уровень, который они получают в школе, должен иметь каждый выпускник. Вот, к примеру, история. Неужели вы считаете, что гражданин России не должен знать историю своей Родины? Школа обязана давать всем ученикам общее фундаментальное среднее образование.

— Введут ли обязательный ЕГЭ по географии?

— Этот вопрос пока обсуждается. Первый этап по повышению качества образования в том числе по географии — это Всероссийские проверочные работы в 11-м классе. Кроме того, география уже стала предметом, который школьники могут выбрать в качестве экзамена в 9-м классе.