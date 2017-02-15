Областная газета
Общество 15 февраля 2017, 18:57

В Екатеринбурге почтили память воинов−интернационалистов

Митинг в память павших воинов-интернационалистов в Екатеринбурге традиционно проводят возле мемориала "Чёрный тюльпан". Он был построен в 1995 году по инициативе Свердловского областного отделения РСВА. Фото: Павел Ворожцов

В среду в Екатеринбурге почтили память воинов−интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Традиционный митинг — с минутой молчания и возложением цветов — состоялся у мемориального комплекса «Чёрный тюльпан».

Людмила Бабушкина, Черный тюльпан, воины-интернационалисты, гвоздики

На митинге выступила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Фото: Павел Ворожцов

— События, которые произошли уже 28 лет назад, навсегда останутся в нашей памяти, — отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. — Я хотела бы вспомнить четверостишие, которое запало мне в душу: «Ушла из Мазари последняя колонна, и пылью над холмом осела тишина. У всех один приказ: дойти до Хайратона, где сразу за мостом окончится война». Для всех россиян, для всех нас воины-афганцы ассоциируются с мужеством, стойкостью, патриотизмом, воинским братством.

Черный тюльпан, воин-интернационалист, митинг

На Среднем Урале сегодня проживает более 35 тысяч ветеранов интернациональных конфликтов. Фото: Павел Ворожцов

Также в митинге приняли участие лидер свердловских единороссов Виктор Шептий и заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Черный тюльпан, воин-интернационалист, митинг, возложение цветов

Память павших воинов-интернационалистов почтили минутой молчания и возложением цветов. Фото: Павел Ворожцов

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