На областных соревнованиях по рыболовному спорту победитель наловил 22 кг рыбы

Некоторым командам за один тур удавалось наловить по 10–15 килограммов рыбы.

На Рефтинском водохранилище завершился открытый чемпионат Свердловской области по ловле на блесну со льда. Победила екатеринбургская команда «Цикада», наловившая за два дня больше 22 килограммов рыбы.

На пьедестале команды «Цикада», «Фан Фишинг» и «Шторм».

Второе и третье место заняли, соответственно, команды «Фан Фишинг» из областного центра и «Шторм» из Каменска-Уральского. В соревнованиях участвовали десять команд, в каждой из которых было по три спортсмена. Это рыболовы из Екатеринбурга и других городов Среднего Урала, а также из Челябинска и Омска.

Соревнования проходили в два тура в течение двух дней. Перед спортсменами стояла задача вытащить из воды как можно больше рыбы. Результаты оценивались по весу.

Задача была — наловить как можно больше рыбы по весу.

— Некоторым командам за один тур удавалось наловить по 10–15 килограммов. В основном попадались маленькие окуньки, в таких условиях очень важно с какой скоростью действуют спортсмены. Хотя приехавшие к нам почти за тысячу километров рыболовы из Омска заняли последнее место, это нельзя считать поражением. Ребята получили хороший опыт и теперь станут зачинателями подобных турниров в своём регионе, — рассказал «ОГ» руководитель Федерации рыболовного спорта Свердловской области Виталий Медведев.

В личном зачёте победили Алексей Евстифеев («Цикада»), Эдуард Забужко («Цикада») и Алексей Волегов («Фан Фишинг»)

По его словам, по итогам чемпионата Свердловской области будет сформирована команда, которой предстоит отстаивать честь нашего региона на российских соревнованиях.

— Как правило, кандидатами становятся три команды, занявшие призовые места. С каждой из них работает тренер, он наблюдает за успехами и а итоге выбирает лучшую. Сформировавшиеся команды обычно не разбивают с той целью, чтобы выбрать из каждой самых сильных спортсменов, потому что в рыболовном спорте, как и в биатлоне, нужно действовать чётко и слаженно, а слаженность действий формируется постепенно, — подчеркнул Виталий Медведев.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Свердловской области, Челябинска и Омска.

В рамках соревнований состоялся также семинар для судей и прошла сдача квалификационного зачета.

Кстати, ровно 20 лет назад, в февраля 1997 года Приказом Госкомспорта номер 51 рыболовный спорт был признан официальным видом спорта и внесён в реестр видов спорта Российской Федерации. Сегодня в Свердловской области этим спортом увлекаются более 32 тысяч человек. Порядка ста из них выступают за Средний Урал на российских и международных соревнованиях.