В регионе предстоит переработать более 9 млрд тонн отходов

Площадь, которую сегодня занимают отходы в регионе, составляет 17 тысяч гектаров (это примерно два с половиной Первоуральска). Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

Средний Урал традиционно гордится своей промышленностью. Но у этой медали есть другая сторона: «грязные» производства становятся источником экологических проблем. О том, как они решаются, наш разговор с министром природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексеем Кузнецовым.

— Алексей Владимирович, какую из проблем вы считаете наиболее острой?

— Преобладание металлургической и горнодобывающей промышленности провоцирует значительную техногенную нагрузку на территорию. В частности, у нас накопилось более девяти миллиардов тонн отходов, площадь, которую они занимают, — 17 тысяч гектаров. В 2016 году в области была утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления. Следующим шагом станет создание инфраструктуры по сбору, транспортировке, утилизации, безопасному размещению коммунальных отходов. Как неоднократно отмечал губернатор Евгений Куйвашев, в регионе необходимо создать межмуниципальные объекты размещения отходов, а также индустриальную базу их переработки и утилизации.

Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов регулярно бывает на предприятиях области и контролирует ход модернизации вредных производств. Фото: Павел Шабельников

— Что будет с несанкционированными свалками?

— В минувшем году сотрудники надзорных органов обнаружили в области 424 несанкционированные свалки. Материалы были направлены в прокуратуру и администрации муниципалитетов. Для выявления и пресечения подобных случаев Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и Министерство природных ресурсов РФ разработали информационную систему общественного контроля «Наша природа». Благодаря ей любой гражданин через мобильное приложение может сообщить в Управление Росприроднадзора об экологических нарушениях, в том числе о мусоре в неотведённых для этого местах. Кроме того, Свердловская область будет участвовать в совместном с ОНФ проекте «Генеральная уборка», который также направлен на ликвидацию несанкционированных свалок.

— Как меняется ситуация с охраной окружающей среды в течение последних лет?

— В последние годы экологическая ситуация в регионе оценивается как стабильная. Сейчас идёт сбор данных за 2016 год. А в 2015 году, по сравнению с 2014-м, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились более чем на девять процентов, сбросы загрязнённых сточных вод — на один процент. Объём образования отходов сократился более чем на три процента. А если сравнивать с 2011 годом, выбросы в атмосферу уменьшились на 10,8 процента, сброс загрязнённых сточных вод — на 14,4 процента.

— Положительная динамика очевидна. Каким же образом были достигнуты такие результаты?

— С 2011 года между региональным правительством и предприятиями — крупными источниками загрязнения окружающей среды — заключаются соглашения, которые предполагают реализацию программ, требующих значительных финансовых затрат и дающих экологический эффект. Подписано уже 27 таких соглашений. Ряд компаний уже выполнили свои обязательства, что и помогло улучшить ситуацию с загрязнением окружающей среды.

Кроме того, в преддверии Года экологии заключены соглашения между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Свердловской области и тремя крупными компаниями: Нижнетагильским металлургическим комбинатом (в рамках Петербургского международного экономического форума), Уральским асбестовым горно-обогатительным комбинатом (на XV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016») и Трубной металлургической компанией.

— Есть ли опасность, что автомобили будут вредить экологии больше, чем предприятия?

— В целом по области выбросы от автотранспорта в 2015 году составили 418,1 тысячи тонн, это 29,8 процента от суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В крупных городах более половины загрязняющих веществ в воздухе — результат эксплуатации автотранспорта. В Екатеринбурге, например, доля автомобильных выбросов в общем объёме составляет 88,9 процента, в Первоуральске — 75,6 процента, в Верхней Пышме — 67,7 процента, в Полевском — 57,9 процента.

Для минимизации вреда, причиняемого машинами, муниципальный транспорт переводится на газовое топливо, реконструируются автодороги для увеличения их пропускной способности, строятся объездные трассы. Кроме того, применяются и градостроительные меры, направленные на снижение концентрации выхлопных газов в зоне жилых массивов. Так, в новых микрорайонах застройка ведётся в основном по принципу зонирования — машины отдельно, пешеходы — отдельно.

— А что больше всего волнует экологов Среднего Урала?

— Одна из основных проблем — несовершенство законодательной базы федерального уровня. В частности, недостаточно оптимизирована процедура включения отходов производства в федеральный классификационный каталог отходов. Отношения в сфере обращения с медицинскими отходами регулируются санитарными правилами и нормами, но при этом не установлены многие требования по их размещению, транспортировке и обезвреживанию. В результате предприятия не имеют возможности законно передать медицинские отходы сторонним организациям для обработки и утилизации.

— Можно ли сказать, что у свердловчан меняется экологическое сознание?

— Безусловно, оно растёт. Достаточно посмотреть на количество участников экологических субботников, акций по посадке деревьев. В 2015 году в честь 70-летия Победы в области был запущен проект «Лес Победы», его реализация продолжается. За два года — 2015-й и 2016-й — создано 219 аллей Победы, посажены деревья около 345 обелисков, памятников. Больше 680 тысяч саженцев — в лесах и лесополосах. В акции участвовали взрослые и дети — школьники, студенты, работники промышленных предприятий, представители органов власти. В минувшем году наш регион в четвёртый раз участвовал во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия». Субботник проводился на 536 участках, на него пришли более ста тысяч человек. Они собрали и вывезли на полигоны более 13 тысяч тонн отходов. 2017 год объявлен в России годом экологии, надеюсь, это будет стимулировать население бережнее относиться к окружающей среде, а промышленные предприятия — переходить на экологически чистые и ресурсосберегающие технологии.

Кстати, 2017 год — это и Год особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Сейчас они занимают 6,68 процента площади Среднего Урала. В планах — со-здание новых ООПТ: лесного парка «Ягодные Боры» на территории городских округов Верхняя Пышма и Первоуральск, а также зоологического охотничьего заказника «Тошемский» в Ивдельском городском округе. Кроме того, будут расширены границы природных парков «Оленьи Ручьи» и «Бажовские Места», природно-минерального заказника «Режевской» и памятника природы «Гора Юрьев Камень».