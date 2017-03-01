Свердловская область на монетах Центрального банка РФ

10 лет назад – 1 марта 2007 года – Центральный банк России впервые выпустил монету, на которой был изображён один из городов Среднего Урала. Это был Невьянск с его знаменитой наклонной башней. Впоследствии появились ещё четыре «свердловских» монеты (последняя – в декабре 2016 года). «ОГ» собрала и проанализировала всю коллекцию «областных» денег.
|Серия
|Название
|Номинал, рублей
|Тип
|Каталожный номер
|Драгметалл
|Проба
|Содержание драгметалла, грамм
|Год выпуска
|Тираж
|Завод
|Футбол 2018
|без названия
|3
|инвестиционная
|5111-0350
|серебро
|925
|31,1
|2017
|До 48000
|СПМД
|Памятники архитектуры России
|Невьянская наклонная башня (XVIII в.), Свердловская область
|3
|инвестиционная
|5111-0157
|серебро
|925
|31,1
|2007
|10000
|СПМД
|Памятники архитектуры России
|Дом Н.И. Севастьянова (Дом Союзов) XIX в., г. Екатеринбург
|3
|инвестиционная
|5111-0168
|серебро
|925
|31,1
|2008
|7500
|ММД
|Памятники архитектуры России
|Троицкий собор, г. Верхотурье Свердловской обл.
|3
|инвестиционная
|5111-0267
|серебро
|925
|31,1
|2013
|7500
|ММД
|Российская Федерация
|Свердловская область
|10
|расчетная
|5514-0054
|нет
|2008
|10000000
|СПМД, ММД
На российские монеты попали три города Среднего Урала: Екатеринбург (дважды), Невьянск и Верхотурье.
Четыре из пяти «свердловских» монет (то есть 80 процентов) – это так называемые инвестиционные монеты. Они сделаны из драгоценных металлов (в данном случае – из серебра 925-й пробы) и предназначаются в основном для инвестирования и создания личного фонда сбережений.
Самая «прибыльная» для свердловских денег дата – это 2 июня 2008 года. В тот день были выпущены сразу две монеты: «Свердловская область» и «Дом Севастьянова».
В отличие от монет, бумажные деньги (банкноты) не содержат ни одного изображения Среднего Урала. Хотя шансы были: в прошлом году ЦБ проводил среди россиян всенародное голосование на тему: какой город поместить на купюры достоинством 200 и 2 000 рублей. Екатеринбуржцы предложили Дом Севастьянова и гостиницу «Исеть», но те не попали даже в первую десятку. А победили Дальний Восток и Севастополь.
- Опубликовано в №35 от 01.03.2017