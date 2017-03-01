Свердловская область на монетах Центрального банка РФ

10 лет назад – 1 марта 2007 года – Центральный банк России впервые выпустил монету, на которой был изображён один из городов Среднего Урала. Это был Невьянск с его знаменитой наклонной башней. Впоследствии появились ещё четыре «свердловских» монеты (последняя – в декабре 2016 года). «ОГ» собрала и про­анализировала всю коллекцию «областных» денег.

Серия Название Номинал, рублей Тип Каталожный номер Драгметалл Проба Содержание драгметалла, грамм Год выпуска Тираж Завод Футбол 2018 без названия 3 инвестиционная 5111-0350 серебро 925 31,1 2017 До 48000 СПМД Памятники архитектуры России Невьянская наклонная башня (XVIII в.), Свердловская область 3 инвестиционная 5111-0157 серебро 925 31,1 2007 10000 СПМД Памятники архитектуры России Дом Н.И. Севастьянова (Дом Союзов) XIX в., г. Екатеринбург 3 инвестиционная 5111-0168 серебро 925 31,1 2008 7500 ММД Памятники архитектуры России Троицкий собор, г. Верхотурье Свердловской обл. 3 инвестиционная 5111-0267 серебро 925 31,1 2013 7500 ММД Российская Федерация Свердловская область 10 расчетная 5514-0054 нет 2008 10000000 СПМД, ММД

На российские монеты попали три города Среднего Урала: Екатеринбург (дважды), Невьянск и Верхотурье.

Четыре из пяти «свердловских» монет (то есть 80 процентов) – это так называемые инвестиционные монеты. Они сделаны из драгоценных металлов (в данном случае – из серебра 925-й пробы) и предназначаются в основном для инвестирования и создания личного фонда сбережений.

Самая «прибыльная» для свердловских денег дата – это 2 июня 2008 года. В тот день были выпущены сразу две монеты: «Свердловская область» и «Дом Севастьянова».

В отличие от монет, бумажные деньги (банкноты) не содержат ни одного изображения Среднего Урала. Хотя шансы были: в прошлом году ЦБ проводил среди россиян всенародное голосование на тему: какой город поместить на купюры достоинством 200 и 2 000 рублей. Екатеринбуржцы предложили Дом Севастьянова и гостиницу «Исеть», но те не попали даже в первую десятку. А победили Дальний Восток и Севастополь.