Областная газета
Общество 1 марта 2017, 06:40

Свердловская область на монетах Центрального банка РФ

10 лет назад – 1 марта 2007 года – Центральный банк России впервые выпустил монету, на которой был изображён один из городов Среднего Урала. Это был Невьянск с его знаменитой наклонной башней. Впоследствии появились ещё четыре «свердловских» монеты (последняя – в декабре 2016 года). «ОГ» собрала и про­анализировала всю коллекцию «областных» денег.

СерияНазваниеНоминал, рублейТипКаталожный номерДрагметаллПробаСодержание драгметалла, граммГод выпускаТиражЗавод
Футбол 2018без названия3инвестиционная5111-0350серебро92531,12017До 48000СПМД
Памятники архитектуры РоссииНевьянская наклонная башня (XVIII в.), Свердловская область3инвестиционная5111-0157серебро92531,1200710000СПМД
Памятники архитектуры РоссииДом Н.И. Севастьянова (Дом Союзов) XIX в., г. Екатеринбург3инвестиционная5111-0168серебро92531,120087500ММД
Памятники архитектуры РоссииТроицкий собор, г. Верхотурье Свердловской обл.3инвестиционная5111-0267серебро92531,120137500ММД
Российская ФедерацияСвердловская область10расчетная5514-0054нет  200810000000СПМД, ММД

На российские монеты попали три города Среднего Урала: Екатеринбург (дважды), Невьянск и Верхотурье.

Четыре из пяти «свердловских» монет (то есть 80 процентов) – это так называемые инвестиционные монеты. Они сделаны из драгоценных металлов (в данном случае – из серебра 925-й пробы) и предназначаются в основном для инвестирования и создания личного фонда сбережений.

Самая «прибыльная» для свердловских денег дата – это 2 июня 2008 года. В тот день были выпущены сразу две монеты: «Свердловская область» и «Дом Севастьянова».

В отличие от монет, бумажные деньги (банкноты) не содержат ни одного изображения Среднего Урала. Хотя шансы были: в прошлом году ЦБ проводил среди россиян всенародное голосование на тему: какой город поместить на купюры достоинством 200 и 2 000 рублей. Екатеринбуржцы предложили Дом Севастьянова и гостиницу «Исеть», но те не попали даже в первую десятку. А победили Дальний Восток и Севастополь.

  • Опубликовано в №35 от 01.03.2017
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