Может ли начальник меня уволить за пьянку на рабочем месте, если он сам её организовал и в ней участвовал?

Алексей Кивокурцев

Сюжет «Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно

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Опубликовано в №36 от 02.03.2017

В 2016 году ведущий юридической консультации «КБ» получил 366 вопросов от жителей Скипидарска – на один вопрос больше, чем обычно. И это неудивительно: год-то был високосный! Вот наш традиционный рейтинг самых неожиданных вопросов.

Муж пообещал зятю, что если у него родится сын, то он отдаст дочери машину. А у дочери родилась дочь. А раз так, то муж пошёл на попятную, а зять уже в машине коврики поменял, затонировался изнутри и не выходит, празднует. А дочь ничего не знает о воле отца и ждёт, когда за ней приедут в роддом.

Алексей Кивокурцев

Как вызвать юриста, чтобы он помог в досудебном порядке не доводить до греха?

Во время пенсионной реформы у меня на трудовой книжке пропал весь мой стаж, почти 3 000 лет старыми. Как мне по закону восстановить свой непосильный заработок?

Жена после свадьбы взяла мою фамилию. А после развода отдаёт обратно. А мне уже не надо. Зачем мне две одинаковых фамилии, правильно?

Бывший муж платит мне деньги нормально, но я всё равно хочу: пусть он платит хоть и меньше, но по суду! Чтобы он у меня как следует хлебнул и поплясал на скамейке осуждённых!

У нас с женой возник конфликт там, на одной почве, неважно. Я хотел спокойно сесть и разобраться, а она дверь гвоздями заколотила и свет мне выключила, и я не могу разобраться, так как боюсь темноты. Жена у меня училась в юридическом и до сих пор моет там полы. Боюсь, что я не найду справедливости.

Можно ли признать престарелую мать недееспособной, если она не может самостоятельно передать свою машину сыну? Машина совершеннолетняя, достигла 18 лет. Отец там тоже недееспособный, может только выставить сына на улицу, а обслуживать сына не может. Есть ли у нас служба опеки совершеннолетних детей, оставленных без наследств к существованию?

Родители мужа подарили нам на свадьбу кредит в четыре миллиона. Как делить подарок при разводе?

Алексей Кивокурцев

Мою хорошую знакомую пожилую женщину инопланетяне хотят признать недееспособной, чтобы завладеть её разумом. В данный момент она от них беременна будущим спасителем человечества. Как стребовать с них алименты?

Я жила с мужчиной, имела с ним два аборта (справки есть). Потом мы расстались и живём на расстоянии. Как можно взыскать с него упущенную выгоду по алиментам? И моральный урод, то есть урон?

Алексей Кивокурцев

Я жила в неофициальном браке и получала алименты из официального брака. Но в официальном браке выяснили, что ребёнок от неофициального брака (у меня два неофициальных брака), и требуют вернуть выплаченные алименты и остатки переписать на неофициальный брак номер один. Очень не хочется, чтобы об этом узнали в неофициальном браке номер два. Как всё сделать чики-пуки по закону? Можно ли возместить ребёнком хотя бы часть суммы?

У меня есть квартира в ЖК «Апельсин». Если я пропишу к себе своего жениха, может ли он потребовать себе дольку?