Пост на каждый день

Пост соблюдает большая часть команды «Уральские пельмени», включая Юлию Михалкову. Фото: страница Юлии Михалковой в facebook.com

Сюжет Со вкусом

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Один из способов соблюдать Великий пост и не отказывать себе в разнообразии блюд — посещать так называемые кафе и магазины здорового питания, популярные у сыроедов, вегетарианцев и людей, которые из-за проблем со здоровьем вынуждены ограничивать себя в определённых продуктах. Однако сегодня моде на вегетарианскую пищу следует небольшое количество горожан, поэтому заведения вынуждены закрываться или расширять свой ассортимент. «ОГ» узнала, чем сегодня представлен рынок здорового питания Екатеринбурга.

Как рассказали корреспонденту в комитете по товарному рынку Екатеринбургской администрации, сегодня в городе представлены несколько заметных сетей вегетарианских заведений: «Люблю и благодарю», «Рада», «Иван Чай» и «Планетарий», а также «ClearBarn». Количество точек, представленных на рынке общепита, в виду экономических причин каждый год меняется.

— Сейчас осталось только одно кафе сети «Люблю и благодарю» — вторая точка закрылась в прошлом году. Остался только один объект сети «Рада» — ещё один должны были открыть в конце прошлого года, но по техническим причинам не запустили до сих пор. Заведение «Иван Чай», которое открылось в прошлом году под брендом здорового питания, экономически себя не оправдало. Сейчас на базе этого ресторана работает «ROOM Cafe» с традиционной кухней, где есть и мясо, и рыба, и вегетарианская еда. Сегодня кафе сложно выжить только за счёт вегетарианской кухни, «Иван Чай» тому яркое доказательство, — рассказала «ОГ» завсектором общественного питания комитета по товарному рынку Татьяна Гандке. — Своя специфика в кафе «Планетарий»: там есть и курица, и рыба, и мясо, но в меню чётко прописана калорийность блюд и помечены те, которые являются вегетарианскими.

Эксперты отмечают, что тенденция последних лет — расширение ассортимента вегетарианских кафе.

— В вегетарианские кафе сейчас приходят не только вегетарианцы. Вполне возможно, что в такое заведение приходят компания молодых людей или парень с девушкой: один из них вегетарианец или сыроед, а второй — нет. Поэтому организаторы общественного питания заинтересованы в том, чтобы создать разнообразие, — считает вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Ольга Чугунова.

Владельцы заведений считают, что мода на кафе здорового питания в Екатеринбурге, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, только зарождается.

— Сейчас трудно говорить, достаточно ли в городе таких заведений: одни игроки уходят, при этом появляются новые, — говорит директор по развитию магазина полезного питания «Дом Вегана» Евгений Федосеев. — Да и ассортимент безмясного питания сегодня бывает даже более разнообразным, чем традиционная кухня, которую предлагают в большинстве заведений общепита. Сегодня продукцию здорового питания покупают не только веганы, вегетарианцы, сыроеды, диабетики и аллергики. Есть люди, которые совершают покупки импульсивно, под влиянием модных веяний, но многие приходят осознанно — просто потому, что им нравится питаться такой едой. Число покупателей во время постов, безусловно, увеличивается.

Прямая речь Евгений (Кульберг), епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии: — Это мой 25-й Великий пост. Можно сказать, юбилейный. Что касается меню, то раз от раза не угадаешь: я утром не знаю, что буду есть в обед, а в обед не знаю, что будет на ужин. Ем те продукты, которые предписывает устав: различные коренья — будь то картошка, морковка, свекла. Разные овощи, фрукты тоже хорошо идут в пост. Что касается любимого блюда, то, наверное, хлеб. Юлия Михалкова, актриса команды «Уральские пельмени»: — Это мой третий Великий пост. Стараюсь строго соблюдать всё, что предписано уставом. У нас вообще большая часть команды постится. Например, Дима Соколов очень верующий человек, Сергей Ершов, Сергей Исаев. В команде даже есть повар, который готовит для нас постную еду во время репетиций и концертов. В выходные дома готовлю сама. Знаю очень много вкусных рецептов. Люблю драники, чечевичный суп, гречневую кашу. В этом году в Екатеринбурге вновь по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла пройдёт Фестиваль постной кухни, в котором я буду принимать активное участие. Андрей Альшевских, депутат Государственной думы РФ: — Традиция поста передавалась у нас в семье из поколения в поколение. Я её придерживаюсь. Правда, не слишком жёстко себя ограничиваю. Естественно, мясо и молочные продукты стараюсь не есть. В рационе крупы, овощи, коренья, фрукты. Нужно понимать, что пост — это не просто модно, его нужно испытать и душой, и телом. Очиститься, понять, что такое — жить в меру.