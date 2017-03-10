В марте по снегу разбрасывают золу

Этой зимой глубина снега на Среднем Урале - до 70 сантиметров, зола поможет ему быстрее стаять. Фото: Станислав Богомолов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Зола и удобрением служит, и помогает снегу быстрее стаять.

Садовод из Екатеринбурга с 40-летним стажем, кандидат биологических наук Николай Ольшанин в марте, когда солнце начинает греть, советует разбрасывать по участку свежую золу.

— Коплю её всю зиму — выгребаю из печки в бане, — рассказывает Ольшанин. — В марте разбрасываю по снегу дважды с периодом в две недели — и тогда в апреле, раньше чем у соседей, снег полностью стаивает на моём участке. Ещё зола — естественное удобрение для участка, к тому же не требующее никаких финансовых вложений.