Областная газета
Общество 10 марта 2017, 06:00

В марте по снегу разбрасывают золу

Этой зимой глубина снега на Среднем Урале - до 70 сантиметров, зола поможет ему быстрее стаять. Фото: Станислав Богомолов

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Зола и удобрением служит, и помогает снегу быстрее стаять.

Садовод из Екатеринбурга с 40-летним стажем, кандидат биологических наук Николай Ольшанин в марте, когда солнце начинает греть, советует разбрасывать по участку свежую золу.

— Коплю её всю зиму — выгребаю из печки в бане, — рассказывает Ольшанин. — В марте разбрасываю по снегу дважды с периодом в две недели — и тогда в апреле, раньше чем у соседей, снег полностью стаивает на моём участке. Ещё зола — естественное удобрение для участка, к тому же не требующее никаких финансовых вложений.

  • Опубликовано в №40 от 10.03.2017 
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