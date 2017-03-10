Рассада цветов любит подкормку органикой

Посевам нужен своевременный полив и много света. Фото: Лариса Хайдаршина

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Через рассаду на Среднем Урале выращивают не только петунью, но и лобелию, агератум, алиссум, пиретрум и астры.

До середины марта садоводам региона надо успеть посеять те однолетние цветы, которые высаживают в открытый грунт уже зацветающими. А ещё сейчас сажают те летники, которым требуется от четырёх до пяти месяцев от всходов до цветения.

Особенно популярны у садоводов Свердловской области самые неприхотливые по уходу лобелия, пеларгония (герань), гацания, виола (анютины глазки) и петунья: их пора сажать в первую неделю марта. С посевом алиссума тоже лучше не задерживаться, иначе его ароматного цветения придётся ждать слишком долго. Бархатцы, конечно, можно сеять весь апрель и даже в мае.

— Но если посадить бархатцы в ближайшее время, то в июне можно будет высаживать их в открытый грунт уже цветущими, и они будут радовать садовода ярким цветением всё лето, — советует специалист по выращиванию цветов, фитодизайнер Наталья КРАСНОПЁРОВА. — Ещё рекомендую посадить сейчас цинерарию. Это не цветущее растение, но у неё настолько декоративные листья оригинального серебристого оттенка, что она способна украсить любую клумбу. Однако для развития цинерарии требуется время, и если запоздать с посевом, то украсить июньский цветник уже не получится.

Секрет успешного выращивания — правильный уход за всходами, считает Краснопёрова. Прежде всего надо расположить контейнеры с посевами на подоконниках с южной стороны, иначе растениям будет не хватать света, тогда придётся организовывать подсветку.

— Если света всходам не хватает, они очень быстро вытягиваются и оказываются нежизнеспособными, — поясняет Наталья Краснопёрова. — Порой садоводы пытаются их спасти срочной пересадкой — пикировкой, но напрасно: слабые растения не приживаются на новом месте при дефиците освещения.

— Зачем нужно пикировать всходы, если в контейнерах у них и так достаточно земли и пространства для роста?

— Когда у растений появляются два-три настоящих листочка, их надо рассаживать в другие, индивидуальные, контейнеры, — говорит Краснопёрова. — Это нужно, с одной стороны, для того, чтобы они получили своё место для роста, а с другой — пикировка провоцирует развитие крепкой корневой системы у растений. Когда мы проводим пересадки ростков, невольно раним их корешки, и это даёт импульс росту новых, более сильных корней.

— Многие считают, что жизнестойкости цветочной рассаде добавляют подкормки. Но как подкармливать растения, если их надо вначале пикировать, а потом ждать, пока они приживутся?

— Уже через семь-десять дней после пикировки рассаду можно подкармливать. Для цветов больше подходит жидкое органическое удобрение в рекомендованных объёмах. Важно не перекормить растения, иначе цветовод получит слишком много зелени и крайне мало цветов.

На крепость и силу посевов влияет и полив: нельзя допускать пересыхания почвы, но и заливать её нельзя. Следите, чтобы в горшках и контейнерах был хороший дренаж — влага должна беспрепятственно протекать в отверстия внизу.