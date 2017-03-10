Областная газета
Общество 10 марта 2017, 06:00

Рассада цветов любит подкормку органикой

Посевам нужен своевременный полив и много света. Фото: Лариса Хайдаршина

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.



Через рассаду на Среднем Урале выращивают не только петунью, но и лобелию, агератум, алиссум, пиретрум и астры.

До середины марта садоводам региона надо успеть посеять те однолетние цветы, которые высаживают в открытый грунт уже зацветающими. А ещё сейчас сажают те летники, которым требуется от четырёх до пяти месяцев от всходов до цветения.

Особенно популярны у садоводов Свердловской области самые неприхотливые по уходу лобелия, пеларгония (герань), гацания, виола (анютины глазки) и петунья: их пора сажать в первую неделю марта. С посевом алиссума тоже лучше не задерживаться, иначе его ароматного цветения придётся ждать слишком долго. Бархатцы, конечно, можно сеять весь апрель и даже в мае.

— Но если посадить бархатцы в ближайшее время, то в июне можно будет высаживать их в открытый грунт уже цветущими, и они будут радовать садовода ярким цветением всё лето, — советует специалист по выращиванию цветов, фитодизайнер Наталья КРАСНОПЁРОВА. — Ещё рекомендую посадить сейчас цинерарию. Это не цветущее растение, но у неё настолько декоративные листья оригинального серебристого оттенка, что она способна украсить любую клумбу. Однако для развития цинерарии требуется время, и если запоздать с посевом, то украсить июньский цветник уже не получится.

Секрет успешного выращивания — правильный уход за всходами, считает Краснопёрова. Прежде всего надо расположить контейнеры с посевами на подоконниках с южной стороны, иначе растениям будет не хватать света, тогда придётся организовывать подсветку.

— Если света всходам не хватает, они очень быстро вытягиваются и оказываются нежизнеспособными, — поясняет Наталья Краснопёрова. — Порой садоводы пытаются их спасти срочной пересадкой — пикировкой, но напрасно: слабые растения не приживаются на новом месте при дефиците освещения.

— Зачем нужно пикировать всходы, если в контейнерах у них и так достаточно земли и пространства для роста?

— Когда у растений появляются два-три настоящих листочка, их надо рассаживать в другие, индивидуальные, контейнеры, — говорит Краснопёрова. — Это нужно, с одной стороны, для того, чтобы они получили своё место для роста, а с другой — пикировка провоцирует развитие крепкой корневой системы у растений. Когда мы проводим пересадки ростков, невольно раним их корешки, и это даёт импульс росту новых, более сильных корней.

— Многие считают, что жизнестойкости цветочной рассаде добавляют подкормки. Но как подкармливать растения, если их надо вначале пикировать, а потом ждать, пока они приживутся?

— Уже через семь-десять дней после пикировки рассаду можно подкармливать. Для цветов больше подходит жидкое органическое удобрение в рекомендованных объёмах. Важно не перекормить растения, иначе цветовод получит слишком много зелени и крайне мало цветов.

На крепость и силу посевов влияет и полив: нельзя допускать пересыхания почвы, но и заливать её нельзя. Следите, чтобы в горшках и контейнерах был хороший дренаж — влага должна беспрепятственно протекать в отверстия внизу.

  • Опубликовано в №40 от 10.03.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Натуральные продукты, доставка на этом сайте.

Срочная доставка корреспонденции Москва, подробности тут.

Вывезти старый линолеум на http://perevozki.youdo.com/.