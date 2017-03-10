Место под луковичные готовим за полтора года

Хорошо запланировать весной, на каком участке цветника будут высажены тюльпаны и нарциссы. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Какой должна быть почво-смесь для цветочной рассады, в какую землю лучше высаживать луковицы цветов? Рассказывает об этом профессор кафедры землеустройства УрГАУ Лидия Сенькова.

— Грунт для рассады цветов, как и овощных культур, должен быть лёгким, но влагоёмким. И второе условие: почти все цветочные культуры предпочитают нейтральную или слабокислую реакцию среды. Для приготовления цветочных почвогрунтов можно использовать речной песок, перегной, биогумус, торф (он обязательно должен быть низинный с нейтральной реакцией среды, проверить её можно с помощью лакмусовой бумаги). Количество составляющих почвогрунта и их соотношение зависят от вида рассады. Но чаще всего под цветы готовят универсальную смесь из двух частей созревшего перегноя, биогумуса или торфа, одной части дерновой или листовой земли, одной части разрыхлителя. В качестве разрыхлителей до трети объёма можно использовать перлит, керамзит, гидрогель, соломенную резку. Всё перемешиваем, очищаем от крупных включений.

Протравливать эту смесь лучше биопрепаратами. Чтобы уничтожить почвенных вредителей без прогревания, используют биоинсектициды — фитоверм, актофит, боверин и другие. Самое доступное и быстрое протравливание микрофлоры можно провести марганцовкой из расчёта 3–4 грамма на ведро воды. Полученным раствором проливаем почвогрунт, перемешиваем его и просушиваем. Для восстановления полезной микрофлоры после обезвреживания в увлажнённую почвосмесь нужно внести препараты, помогающие восстановить микрофлору — фитоспорин, Гуми, гамаир, «Эммочка-Бокаши», «Байкал ЭМ-1». Они активизируют почвенные процессы и одновременно уничтожают остатки негативной микрофлоры и выживших вредителей.

Такой искусственно созданный субстрат должен содержать достаточное количество питательных веществ в легкодоступной форме, поэтому в него необходимо внести ещё и усреднённую норму минеральных удобрений: на ведро обеззараженной смеси — 200 граммов древесной золы, не более 50 граммов гашёной извести, по чайной ложке без верха аммиачной селитры и сернокислого калия, десертную ложку суперфосфата. И снова грунт тщательно перемешиваем.

Если используется готовый грунт, то также необходимо обязательно обезвредить его прогреванием и добавлением препаратов эффективной микрофлоры, например, раствора Фитоспорина-М. И обязательно проверьте реакцию среды лакмусовой бумагой, при необходимости добавьте раскислитель.

Отдельно нужно сказать о подготовке почвы для высадки луковичных растений. Для луковичных (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы) и клубнелуковичных лучше всего подойдут лёгкие супесчаные почвы с хорошей водопроницаемостью и воздухо-обеспеченностью. Если почва на участке глинистая, то в неё нужно внести песок (до 20 килограммов на 1 квадратный метр) или уложить на дно посадочных лунок дренаж — керамзит, битые кирпичи. Вообще подготовка почвы под луковичные растения длится до полутора лет. Сначала весной разбрасываете на этом месте хорошо разложившийся навоз или компост, перекапываете. В первый год здесь можно возделывать овощи, а во второй половине лета нужно посеять сидераты: смесь бобовых растений или люпин. Осенью эти растения надо скосить и оставить при перекопке в почве. На следующий год ранней весной на подготавливаемом участке снова возделываем бобовые культуры, и потом летом заделываем их в почву.

Участки под цветочные культуры, не выносящие подкисленные почвы, необходимо известковать за 2–3 недели перед посадкой из расчёта 200–500 граммов на один квадратный метр, и желательно внести при этом в землю ещё и минеральные удобрения, их количество будет зависеть от состояния почвы. В среднем на один квадратный метр вносится два ведра компоста, 50–70 граммов суперфосфата, 40–60 граммов аммиачной селитры, 40–50 граммов хлористого калия и 200–300 граммов древесной золы. Затем почву перекапываем, разравниваем и поливаем водой. Можно перед посадкой пролить бороздки слегка розовым раствором марганцовки, после чего слегка присыпать их песком. Через 5–7 дней приступаем к высадке луковиц. Напоминаю, что посадка луковиц проводится в конце августа — начале сентября.