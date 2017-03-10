Звезда уральского сада

В почве со щелочной средой всходы астр будут крепкими и легко перенесут пикировку. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Астры в палисаднике сажали ещё наши прабабушки: эти морозостойкие цветы особенно любят земляки — даже на севере Свердловской области они радуют своим разноцветьем всю осень, пока не выпадет снег. Но это только со стороны кажется, что садовые звёзды (так ярко переводится «астра» с латинского языка) совершенно неприхотливы и вырастить их не составляет особого труда. Садоводы знают, что они очень подвержены разным заболеваниям.

— Сколько астра подарит цветов, как ярко она будет цвести, зависит от качества выращенной рассады, — убеждена екатеринбургский флорист Наталья Краснопёрова. — Семена астры отлично всходят, и всходы обычно не вытягиваются даже при недостаточном освещении, но очень требовательны к земле, на которой растут. Астра совершенно не выносит кислых почв.

Если земля, куда посеяли семена астры, нехороша, рассаду легко губит чёрная ножка*. В один прекрасный день садовод обнаруживает, что всходы стали слабеть, стебельки почернели, а после попросту упали на землю. Всё, тут их уже не спасти. Порой в этой ситуации винят активные солнечные лучи, попавшие через рассаду: мол, они сожгли растения. Но это не так. Причина — в почве.

— Перед тем как посеять астры, надо провести известкование, — даёт простой совет флорист Краснопёрова. — Известь продаётся в садовых магазинах, для внесения в почву она используется в виде порошка — его надо тщательно перемешать с землёй, чтобы не было комочков. Вместо извести можно использовать золу, оставшуюся от сгоревших дров в костре или в печке.

Подросшие астры на кислой почве подстерегает и ещё одна форма того же заболевания — фузариозное увядание, которое малоопытный народ тоже путает с солнечными ожогами. Сначала желтеют и становятся сухими кончики листьев, затем — листья целиком, а после высыхает стебель, и тогда растение гибнет. Если цветовод не озаботился известкованием почвы до посадки семян, при первых же признаках фузариоза надо безжалостно уничтожить больное растение и срочно провести ощелачивание земли. В этом случае известь-пушонку или золу мелко рассыпают по поверхности почвы.

Наталья Краснопёрова рекомендует пикировать астры (пересаживать подросшую рассаду в отдельные горшки) только в щелочную почву, иначе садовод рискует весь сезон бороться с грибковыми болезнями растений и так и не дождаться пышного цветения.

Важно Когда сеять? Рассчитать сроки цветения в зависимости от сорта астр легко: Ранние — через 90 дней после всходов.

Средние — через 110 дней.

Поздние — через 130 дней. Чтобы любоваться астрами с июля, их начинают сажать на рассаду до середины марта. Но лучше всего подобрать сорта с разными сроками цветения, чтобы расцветить клумбы до октября. Справка "ОГ" * Чёрная ножка — грибковое заболевание, которое вызывает гибель молодого растения. Проявляется почернением и загниванием корневой шейки. Поражает рассаду до появления двух-трёх настоящих листьев.